Más de 151.000 funcionarios andaluces, a la espera de la decisión de Asisa y DKV sobre el concierto de Muface

Sevilla/Las aseguradoras Asisa y DKV siguen analizando a día de hoy las condiciones económicas contenidas en el pliego del nuevo concierto de Muface. Ambas compañías prestan asistencia sanitaria a más de 151.000 personas en Andalucía, entre funcionarios y familiares.

Después de que la semana pasada Adeslas informara de que no se presentaría a la licitación por insuficiencia de las condiciones económicas, según han explicado a Europa Press en fuentes de Asisa y DKV, a día de hoy estas dos compañías no han tomado ninguna decisión con respecto a presentarse o no a la licitación, cuyo plazo termina el día 15 de enero.

Adeslas comunicó que no acudía al nuevo concierto para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios cubiertos por la mutualidad Muface, ya que argumenta que las condiciones le generarían unas pérdidas de 250 millones de euros para el periodo 2025-2027, casi las mismas que ha registrado entre 2022 y 2024.

La última memoria de Muface recoge que hay 508.703 personas, entre funcionarios y familiares, que reciben los servicios sanitarios de Adeslas dentro del concierto. En Andalucía son 109.774. Tanto en la comunidad como en el conjunto del país es la aseguradora que daba cobertura a más beneficiarios. La siguiente es Asisa, con 363.946 en España y 105.838 en Andalucía. Por su parte, DKV presta servicio a 199.619 personas en el conjunto nacional, de las 45.227 son de la región andaluza.

Aumento de la prima

Tras quedar desierta la primera licitación que abrió la mutualidad, se publicó un nuevo concierto que aumentaba el incremento de la prima media por funcionario. Si en la primera licitación Muface ofrecía una subida del 17,12%, en la segunda el alza ha pasado a ser del 33,5%.

En total, dado que el concierto cubre tres años, supone un negocio de unos 4.478 millones de euros, lo que equivale a un incremento de 957 millones respecto al periodo anterior. El coste por año será de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027. La prima por mutualista pasaría de los 1.031,12 euros en la actualidad a 1.262,28 euros en 2027.

Pese a este incremento propuesto, Adeslas informó la semana pasada que tampoco se presentaría a esta nueva licitación. La empresa argumentó que estas condiciones le provocarían unas pérdidas de 250 millones de euros.

La petición de la aseguradora era que el concierto fuera únicamente para dos años y con una subida acumulada de un 34% (24% en 2025 y 10% adicional en 2026). Dado que Adeslas aceptó una subida en las primas del 17,12% en el caso de las mutualidades Mugeju e Isfas, considera que para mantener el equilibrio económico el incremento para 2025 y 2026 solo en Muface debería ser del 47%.

Por el momento, hasta que se resuelva esta segunda licitación, el Gobierno ha decidido prorrogar el concierto actual durante un periodo máximo de tres meses y por un importe de 343 millones de euros. Las primas que pagará Muface a las aseguradoras durante estos tres meses serán las primas ofrecidas en el nuevo concierto para 2025, por lo que suben un 19,37% de media.