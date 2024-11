CCOO defiende mantener a la plantilla de la línea entre el Puerto de Tarifa y Tánger tras el enfrentamiento entre las navieras

Tarifa/El sindicato CCOO ha defendido este miércoles que la empresa que consiga la adjudicación de la renovada línea marítima entre el Puerto de Tarifa y Tánger Ciudad debe mantener a la totalidad de la plantilla que trabaja hasta ahora en la operativa de la ruta. Todo ello tras la polémica desatada este lunes entre Balearia y FRS al asegurar la primera que había ganado el concurso público.

CCOO ha mantenido un encuentro con los comités de empresa de FRS/DFDS para abordar la situación creada tras el cruce de declaraciones entre las navieras y ha aprobado una batería de actuaciones destinadas a defender el mantenimiento del empleo y la estabilidad de los puestos de trabajo. “En la toma de decisiones, no se pueden obviar las repercusiones en el empleo que una decisión como la de la adjudicación del atraque 3 del puerto de Tarifa puede tener en la ciudad; y es por ello que la representación sindical en FRS/DFDS va a defender con cuantas armas estén a nuestro alcance el mantenimiento del empleo de una plantilla que por 25 años ha prestado un servicio de primer orden en esta línea marítima”, ha sostenido la responsable comarcal de la FSC CCOO, Sandra Cantero.

La naviera Balearia se autoproclamó este lunes ganadora del concurso público para la explotación de la línea marítima intercontinental entre Tarifa y Tánger Ciudad, renovada con criterios de sostenibilidad, tras la apertura de las ofertas económicas y la valoración de las técnicas el pasado viernes, una circunstancia que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), de momento, no ha hecho oficial. Esto provocó la respuesta de FRS, también presentada al proceso, que mostró su "profunda preocupación por ciertos comportamientos detectados durante el proceso".

Desde el sindicato defienden que, tanto si FRS como Balearia resultan ganadoras de la adjudicación, deben mantener a la totalidad de la plantilla, siendo en el caso de la segunda mediante subrogación. Los representantes de CCOO han mostrado su estupefacción por el anuncio de Balearia, a lo que se suma el posterior cruce de declaraciones entre las dos navieras, a las que reprochan que no hicieran referencia a la plantilla y a las consecuencias que sobre ella tendría la nueva adjudicación.

La representación sindical ha acordado poner en marcha una agenda de contactos con diferentes responsables institucionales de la APBA, Ayuntamiento de Tarifa, Junta de Andalucía y Gobierno de España, con el objeto de trasladarles su preocupación sobre las repercusiones de la adjudicación en la estabilidad del empleo y recabar información y apoyo respecto al mantenimiento de los puestos de trabajo.

Además, CCOO encargará a sus servicios jurídicos un informe sobre la afectación de las personas trabajadoras en este proceso, estudiando a fondo el pliego de condiciones, en el que interpretan que no se menciona el mantenimiento de los empleos actuales. “Hay 300 puestos de trabajo en riesgo y desde la representación legal de las personas trabajadoras vamos a tener una apuesta clara por su continuidad y por poner en valor al equipo humano que ha dado respuesta a las necesidades de esta línea en los momentos más delicados desde hace décadas", ha concluido Sandra Cantero, que ha asegurado, a consultas de este periódico, que no se van a quedar quietos y que defenderán hasta el final que no se pierda ningún puesto de trabajo.