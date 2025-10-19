Agroindustria andaluza a la vanguardia

La lista de galardonas del Premio Innovación Agroalimentaria da cuenta de la potencia de la agricultura y la agroindustria andaluza. Son empresas con dimensión, exportadoras y a la vanguardia. Y que han revolucionado la imagen del agro en las últimas décadas. Estos son los galardonados:

Antonio Hernández Callejas (Ebro Foods)

Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Foods, recibió el galardón en 2015, en su primera edición. Lidera una de las mayores multinacionales agroalimentarias de España, referente mundial en el sector del arroz y segundo fabricante de pasta. El holding familiar de la familia de Hernández Callejas, Hisparroz, es el primer accionista de Ebro Foods y hunde sus raíces en el arrozal sevillano.

González Byass

Mauricio González-Gordon, presidente de la jerezana González Byass, recibió el premio en su segunda edición. El respeto a la tradición familiar y el compromiso con la calidad y la innovación han caracterizado a González Byass a lo largo de 180 años. En la actualidad, tiene presencia en más de 100 países, con la marca Tío Pepe como enseña más destacada.

Grupo Ybarra

La aceitera sevillana con 180 años de vida recibió el galardón, en su tercera edición, por toda su trayectoria en la persona de Antonio Gallego, director general de Migasa, sociedad que comparte la propiedad de Ybarra con Hijos de Ybarra. La empresa fue pionera en nuevos envases del aceite de oliva y en mayonesa. Sus marcas Ybarra y La Masía están en más 80 países y cuenta con 200 trabajadores.

Covap

En la edición del 2018 le tocó el turno a Covap, cooperativa cordobesa que ha revitalizado a la comarca de Los Pedroches como referente de una ganadería moderna. Ricardo Delgado Vizcaíno, su presidente, recogió el galardón. Covap es la primera cooperativa de primer grado de España y la segunda de Europa. Cuenta con 4.500 socios, la mayor parte en Los Pedroches, y emplea a 663 personas. Es el quinto productor de leche de Europa y destaca su línea de carnes ibéricas.

La Unión

La potencia de Almería fue premiada en la quinta edición del premio, en 2019. La Unión es el principal proveedor de hortalizas de Europa y primer exportador de pepino del mundo. Vende 400.000 toneladas de productos hortofrutícolas al año (100.000 de pepino). Da trabajo a 1.500 personas en 32 centros, repartidas entre Almería y Granada. Tiene 3.500 agricultores asociados.

Sánchez Romero Carvajal

La empresa onubense, propiedad de la jerezana Osborne, es la sexta premiada. El galardón, que fue recogido por Ignacio Osborne, reconoció la labor de una firma cuya marca de jamón ibérico Cinco Jotas se ha convertido en el producto de lujo más emblemático de la gastronomía española. Vende este producto en 55 países y da trabajo en Jabugo a 250 personas.

Dcoop

La cooperativa malagueña resultó galardonada en la séptima edición y recogió el premio su presidente, Antonio Luque. Estamos ante el primer productor mundial de aceite de oliva, con producciones medias superiores a las 225.000 toneladas y con una fuerte presencia internacional, sobre todo en EEUU. Con 75.000 productores asociados,tiende cada vez más a multisectorial, con secciones de aceituna de mesa, leche de cabra, vinos, cereales o suministros.

SAT Royal

La empresa galardonada en la octava edición fue SAT Royal, con sede en San José de la Rinconada, en Sevilla. Su presidente, José Gandía, recogió el galardón otorgado por el jurado por estar a la vanguardia en la investigación de nuevas variedades de fruta, primero de fruta de hueso y luego berries, lo que la hace ser un referente en frutas premium en Europa. Está presente en 36 países y emplea en campaña 10.000 personas en Marruecos y 5.000 en España.

Juan Ramón Guillén (Acesur)

Juan Ramón Guillén (La Roda de Andalucía, 1935), ganador en la novena edición, es un histórico yreferente empresarial del sector del aceite de oliva. Es fundador y presidente de Acesur, un gigante del sector cuya facturación ronda los mil millones de euros. Fundó la empresa en 1964 y hoy es líder de aceite de oliva en España, con Coosur como principal marca. Tiene presencia en 120 países e instalaciones propias en nueve. La marca La Española es la principal a nivel internacional. Es líder en más de 20 mercados.

Biosabor

Biosabor S.A.T. es la premiada en la décima edición. Constituida en 2008 en Níjar, Almería, es referente su agricultura de precisión, ecológica y sostenible. Exporta a más de 28 países con un volumen de facturación de más de 70 millones y 700 puestos de trabajo. Su presidente es Francisco S. Belmonte, y su directora general María Dolores Morales, uno de los referentes femeninos en la empresa en el sur de España.

Grupo Medina

Grupo Medina se alza con el galardón en la décimo primera edición. Fundada en 1958 por Antonio Medina Lama, el padre de la fresa onubense, y presidida en la actualidad por su hija Rocío Medina, se sitúa como un referente a nivel nacional e internacional en la producción y comercialización de frutas, así como de plantones de fresa y frambuesa. La multinacional con sede en Sevilla suma unas ventas superiores a los 45 millones de euros y una plantilla media de 650 empleados. En el ámbito internacional, de donde procede el 85% de su volumen de negocio, está presente en más de 70 países y cuenta con una cartera de clientes diversificada.