–Hay dos líneas a seguir, tanto el de la liquidez con créditos y avales, como en el aplazamiento de impuestos, en el que el Gobierno tiene que dar un paso adelante, no para condonar pero sí para posponer pagos. Necesitamos que se concreten más las ayudas a las pymes. Nos preocupa, en el caso agroalimentario, el sector exportador: el aceite, la agricultura intensiva de Almería, la costa Tropical de Málaga y Granada o la de Huelva. El esfuerzo hecho para abrir esos canales no se puede perder. La Agencia IDEA va a respaldar para que se mantengan. Y la industria, tanto el Polo Químico de Huelva, o la industria de la Bahía de Algeciras, o la propia aeronáutica, está protagonizada por grandes empresas, con mucho músculo financiero, que son capaces de transitar mejor que las pequeñas por esta crisis. Estamos en contacto continuo y están funcionando en bastante buenas condiciones.

–Efectivamente, Andalucía tiene, como otras comunidades autónomas, su especialización productiva. Y por tanto, va a ser especialmente castigada por el elevado peso que tiene, en torno al 13% del PIB, el sector turístico. El negocio turístico está bajo mínimos y van a tener que transcurrir varios meses hasta que la pandemia no sólo desaparezca desde el punto de vista médico, sino hasta que los turistas, nuestros clientes, ganen confianza en que pueden venir a Andalucía porque se ha erradicado la enfermedad y se pueda tener un comportamiento en libertad: ir a restaurantes, pasear por las playas, bañarse, etcétera. La psicología es importante. La gente tiene miedo. Por eso no podemos esperar que el sector pase de cero a cien en pocos días.

“Barajamos que algunos grados acaben en otoño”

–¿Por qué se precipitó la decisión de no seguir el curso universitario de forma presencial?

–Tenemos que manejar escenarios que sean realistas. No sabemos con precisión cuándo van a poder estar cien personas en un restaurante unas junto a otras o 200 alumnos en un aula magna universitaria. Hemos barajado el escenario menos optimista. Que nos permite reaccionar si mejoran las perspectivas. Además, este cambio de enseñanza presencial a on line, aun con algunas dificultades en ciertos casos, se ha hecho con una rapidez admirable. En la mayoría de los grados, está funcionando muy bien.

–¿Dónde han encontrado problemas?

–Por un lado, en los grados en los que los alumnos tienen que realizar prácticas en empresas, y eso no es aconsejable ahora. En los grados experimentales o de tecnología, hay laboratorios donde se tienen que hacer las prácticas, y ahí tenemos el problema de estar todos en un mismo espacio. Eso hay que verlo con mucho cuidado. Y barajamos incluso que si esas prácticas no pueden hacerse, que esas titulaciones acaben el curso en septiembre u octubre de forma excepcional, que tampoco es una locura, y se retrase algo el inicio del próximo curso. El sistema de enseñanza el suficientemente flexible para permitir que eso pueda darse.

–Pero anular las clases presenciales tiene consecuencias económicas también, para arrendadores de viviendas a estudiantes, residencias, etcétera. ¿Eso se ha tenido en cuenta?

–Comprendo muchos colectivos que tienen intereses específicos que intentamos mantener y apoyar. Una cosa es que se pierda temporalmente una renta de un activo y otra que una empresa se hunda y desaparezca todo. De una manera inevitable todos vamos a perder renta, pero la actividad continuará el próximo curso.

–Pero en el caso de las residencias muchas son pymes y van a tener problemas.

–Absolutamente, pero también pensamos que habrá un efecto compensatorio por el traslado de esos estudiantes al lugar de origen. Todos tenemos que arrimar el hombro de alguna manera. Lo importante es que no va a desaparecer la actividad. En septiembre, los estudiantes volverán a las universidades y los propietarios volverán a alquilar viviendas o las empresas que explotan residencias volverán a acoger alumnos para el curso 2020-2021.