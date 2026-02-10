Nuestro nuevo invitado a pasar por la sección del primer recuerdo carnavalero dormía de pequeño en una cuna de papelillos, ya que desde que nació corre por sus venas la sangre canalla del carnaval. Carmelo López, hijo de Carmelo, componente durante muchos años de agrupaciones de Juan Carlos Aragón, retrocede en su memoria para llegar a 2004, más concretamente a la comparsa 'Los Inmortales'.

Una foto de él y su padre junto al 'Piojito' y a Toni 'el piojo', vestidos con el disfraz de la comparsa, así de familiar es la estampa que viene a la mente de este chirigotero al recordar uno de sus tantos contactos con el carnaval.