Que venga la ola

El Ayuntamiento de Chipiona, seguramente gracias a la intervención divina de la Virgen de Regla, ha decidido llevar a cabo este viernes un ensayo de alerta de tsunami. Su regidor, un señor que nada tiene que ver con el arcarde chirigotero que los gaditanos sufrimos ocho años, está preparando a su pueblo por si viene la ola. A mí esa posibilidad me desvela más de una noche, porque una, aunque ágil todavía, vive en un bajo cercano a la plaza de San Antonio y no me quiero ni imaginar las aguas desbordándose por la Alameda. Eso sí, me reconforta pensar que si en una de estas sube la marea súbitamente igual se lleva por delante el pasacalles de estos mentecatos que no saben rimar tonto con Toronto y que se creen que pueden hacer gracia hasta metiéndose con el beso de Judas. Ay, Señor, perdónalos que no saben lo que hacen. Un tal Waxi, que tiene feo hasta el nombre, lidera este nuevo grupúsculo que se atrevió a convertir el aurea de los Santos en dos buenos cuernos. Vamos, me vas a comparar ahora un discípulo de Cristo con el Carapalo en Los últimos en enterarse. No hay que ser... Qué obsesión. ¿Acaso no pueden hacer gracia respetando las devociones ajenas? Pues nada, ahora, eso sí, luego salen unos notas disfrazados de uno de sus héroes paganos y se rasgan las vestiduras. Ahí os han dado. Con vuestras deidades nadie puede meterse, pero con las de la cristiandad no dejáis títere con cabeza.