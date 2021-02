“Somos la única chirigota de la historia que pega fuerte y no puede disfrutarlo”

–¿Cómo está viviendo este año que se preveía triunfal con su chirigota y que al final se ha visto condicionado por la pandemia?

–Dentro de las circunstancias pues bien, intentando llevarlo de la mejor manera posible. Iba a ser un año glorioso y se ha quedado en un mal año. Y menos mal que, al menos nos consolamos, esto pasó dos semanas después del Carnaval y tuvimos el cariño de la gente en el Concurso y en la calle. Pero sí es verdad que hemos perdido muchos viajes, muchos momentos con tus amigos. En fin, por otro lado ha sido un descanso y así hay que tomarlo. Hemos podido descansar psicológicamente, físicamente, te dedicas a otras cosas, a tu trabajo, tu familia.

–¿Está impaciente porque llegue el Carnaval de 2022?

–Pues si te digo la verdad el tema de los ensayos es muy sacrificado, y componer también. Es difícil. No estamos impacientes, a lo mejor incluso tenemos ganas de Carnaval pero de este año. No es que estemos desconectados porque se están haciendo muchas cosas por las redes sociales, por los medios de comunicación y no es que estemos desconectados ni mucho menos. Ahora, es verdad que tampoco se está mal en tu casa a las diez de la noche.

–Llegaron a anunciar incluso el nombre de la chirigota.

–Pues sí, lo teníamos claro pero igual hasta le damos un giro de tuerca con este nuevo año. El enfoque de la idea, la estructura de la agrupación, está más o menos definida, se iba a llamar ‘To me pasa a mí’, pero seguramente le vamos a añadir algo al nombre.

"Tenemos todo el mes de febrero cerrado con contratos que se irán cayendo por culpa de las circunstancias”

–¿Echa de menos a tus compañeros de la chirigota, amigos todos?

–Nosotros es que convivimos mucho, comemos juntos los días de Navidad, de Reyes, convivimos como una familia y la verdad es que se echa de menos. Yo echo de menos a mis amigos más que a la chirigota. Nos contamos nuestras cosas. Nosotros usábamos la chirigota también para desconectar de todo, de la rutina laboral, poder hablar de todo con confianza. Además somos una piña. No hay grupitos. Hacíamos terapia de grupo si era necesario porque alguien tuviera un problema. Nos apoyábamos, nos ayudábamos, igual había días que ni ensayábamos. Todo eso está claro que se añora mucho.

–¿Cree que habrá Carnaval con normalidad en 2022 y que puede ser histórico por las ganas con que se va a esperar?

–Puede ser, por eso del Carnaval después de la pandemia, pero tampoco tiene por qué tener más nivel que otros. No creo que vaya a ser diferente a los que hemos tenido antes ni tiene por qué ser un Concurso espectacular. Igual algunos perdemos la habilidad de escribir y nos cuesta hasta arrancar. Igual autores de renombre que llevan 20 años seguidos están cansados y les viene bien un añito de descanso, pero en caso de los más jóvenes no creo yo que este parón vaya a ayudarles, quizá incluso al contrario. Ahora si la gente le quiere dar un toque especial pues ya no lo sé…

–La situación va a impedir incluso salir a la calle a tomarse unas cervezas y cantarse dos coplas.

–Es que por responsabilidad yo creo que no hay ni muchas ganas. Hay gente que se toma más en serio el virus, otra menos, pero solo con la duda lo mejor creo que es quedarse en casa. Y más en Andalucía, donde esta tercera ola nos está tocando bastante de lleno, ya no es sólo por ti, es que puedes contagiar a tus padres, a tus abuelos, a otras personas. Creo que hay que ser muy responsables hasta que todo esto pase. Más allá de que sea Carnaval estamos en medio de una pandemia muy dañina y hay que respetar las normas. No pasa nada por autoconfinarnos para que esto acabe ya.

"No creo que el Carnaval de 2022 tenga que ser mejor ni diferente a otros por ser postcovid”

–Y lo malo es que también hay gente muy joven intubada en los hospitales.

–Por eso digo, que no es broma. Las circunstancias son las que son. Yo por ejemplo llevo un mes sin salir de casa. No veía la cosa clara y hay que tomar conciencia y ser responsable en este momento. No cuesta nada. Tampoco el tiempo está acompañando. Te metes en tu casa y disfrutas de tus hijos, de tu pareja, de tu casa, hasta tienes tiempo de investigar sobre el aburrimiento y sus consecuencias mentales. Jajaja.

–Económicamente ha tenido que ser un palo no poder disfrutar de los beneficios que habría supuesto el éxito de crítica y público de ‘No aguantamos más… Vamos de impacientes’. ¿Siguen teniendo contratos, le llaman para actuar?

–Tenemos febrero entero lleno de actuaciones, yo cierro cosas, pero sé lo que va a pasar después. Llevamos un año así. Cerrando contratos, firmamos, pero luego por como estamos no pueden celebrarse. Me están llamando de Madrid, Barcelona, pueblos de la provincia, pero sé que es difícil que se puedan llevar a cabo. Nosotros económicamente hemos perdido un dineral sin duda. Hemos perdido vivencias pero también dinero. Hemos pegado fuerte. Jajaja. Y para una vez que pegamos… Vamos a ser la única chirigota de la historia a la que le va a pasar eso, pegar muy fuerte y no poder disfrutarlo. Pero bueno, qué vamos a hacer, si somos así de desgraciaítos.