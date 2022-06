La sexta y última sesión de semifinales del COAC, en directo

20.45 horas. Por cierto, que la Gran Final contará con unos teloneros de lujo, la antología de Paco Rosado, que abrirá la noche más grande del concurso.

20.38 horas. La revista El Popurrí llega fiel a su cita este viernes con entrevistas y reportajes de todo lo relacionado con la fiesta grande de Cádiz. Aquí toda la información

La revista ‘El Popurrí’ de Línea 6 Eme llega el viernes puntual a su cita con la fiesta #CarnavaldeCádiz2022 #COAC2022 https://t.co/Dx5wJ6bbUe — Diario del Carnaval (@DCarnavalcadiz) June 1, 2022

20.32 horas. ¡Buenas noches! arranca la última sesión de semifinales, que da comienzo con el cuarteto juvenil 'Hay quien dice que mayo no tiene fiestas'. A ver qué nos trae estos chavavales

La última noche de semifinales, la gran noche de los cuchillos largos, contará con la actuación de una sola chirigota, tres comparsas, un cuarteto y un coro.

Tras el inicio de la cantera con la participación del cuarteto juvenil 'Hay quien dice que mayo no tiene fiestas', la sesión de adultos arranca con el coro de Luis Rivero, 'Químbara'. Tras ellos le tocará el turno a las dos agrupaciones de trae Iván Romero, que repite turno por seguido primero con la comparsa '¿Me meto o no me meto?' y el único cuarteto de la noche 'Al edén que le den'. La comparsa de Germán Rendón 'Los conquistadores' seguirá aportando calidad a la noche, poco antes de la intervención de la chirigota de Antonio Rivas 'La legionaria'. El punto y final lo pondrá la comparsa de Bustelo 'Los viajantes'.

Una vez acabe la sesión, los miembros del jurado ofrecerán el veredicto más esperado, el del pase a la Gran Final.