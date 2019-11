Superada la treintena de inscritos en el COAC 2020

El Concurso de Agrupaciones de 2020 continúa tomando forma. La primera semana de inscripciones finalizó con 23 altas y este lunes otros nueve grupos han completado su registro en las oficinas del Patronato, estableciendo en 32 el número de agrupaciones inscritas hasta la fecha. Entre las novedades de hoy figuran una agrupación juvenil y ocho de adultos, repartidas en un cuarteto, tres chirigotas y cuatro comparsas.

En el listado de participantes en el COAC 2020 aparece el primer cuarteto de adultos, 'Aquí no hace frío, hace humedad', cuarteto de Córdoba de David Ortega que fue este año 'Aquí ya está to inventao'. De la misma localidad también llega la chirigota 'La vuelta al cole', de Rafael y Antonio Nieto y Julio José Horcas ('Como se te caiga, cobras' en 2018). Las altas del día en chirigotas las completan 'Los del corazón partío', de Rota ('No me tires tiritos en el pecho' en 2019) y la de Écija 'Los viejos del parque' ('Paqui baja aunque sea en pijama' en el pasado certamen de coplas).

En comparsas los nombres más destacados de la jornada son 'Los majaras', nuevo proyecto de Nono Galán y Vicente Esquerdo con el grupo que llevó al Falla 'La Santa María' este 2019, y 'Los tocaos del ala', comparsa de Tocina cuartofinalista este año con 'A base de palos' y semifinalista en 2018 con 'Pueblo llano'. También son novedad este lunes el grupo de Sevilla 'La intratable' ('La mujer de tu vida') y la comparsa gaditana 'Un ciudadano del mundo' ('La reunión de media tarde').

La única novedad en las altas de la cantera fue la chirigota juvenil de Cádiz 'Seu, aquí está tu hermana', con autoría de Salvador Cabañas Gómez y dirección de Clara Isabel García Novo.

El plazo de inscripción acabará el próximo viernes 22 de noviembre. El sorteo del orden de actuación se celebrará a las 12.00 horas del 14 de diciembre en el Palacio de Congresos.