El Selu anuncia que no sacará chirigota en el Carnaval 2022

El próximo Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla, que se celebrará -si no hay un nuevo giro de última hora- entre los meses de abril, mayo y junio pierde a uno de sus grandes reclamos. La chirigota del Selu no participará en el COAC 2022, según ha anunciado el autor con un escueto mensaje en las redes sociales.

Bueno hoy me toca anunciar algo que en 32 años es la segunda vez que me pasa, que nos pasa a mí y a mi Chirigota… El año que viene no saldremos