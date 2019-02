La revista El Popurrí celebra el miércoles sus bodas de plata en el Baluarte

La revista El Popurrí cumple estos carnavales sus bodas de plata, un aniversario que se celebrará este miércoles a las 13.15 en el Baluarte de los Mártires, donde se presentará el número 25 de la publicación que edita Línea 6 Eme.

El periodista Carlos Medina, director de la revista, asegura que “ha sido un cuarto de siglo que se nos ha pasado volando. Todos somos más veteranos y, gracias a El Popurrí sabemos más del Carnaval, pero sin la ilusión y el esfuerzo de todos los que hemos estado en Línea 6 Eme durante todos estos años, hubiera sido imposible cumplir las bodas de plata”. “Por poner un ejemplo –ha añadido– ahí está mi hija Elena, cuando salió el primer número era una niña y ahora se ha convertido en la gerente de la editorial y en mi mano derecha”. “Sin ella, sin su apoyo, yo no sería capaz de sacar esto adelante”.

De este modo han pasado de una revista con apenas 84 páginas a este número que contiene hasta 244: “Teníamos muy claro que no se cumple 25 años todos los días y queríamos que esta edición provincial fuera lo más especial posible. Creo que el esfuerzo y todas las horas que se le han echado –en el cierre, 26 horas seguidas– han merecido la pena”.

El periodista ha repasado la evolución y crecimiento de la publicación hasta convertirse en lo que es hoy, apuntando que “es verdad que al principio éramos una simple guía de actos carnavalescos y un listado de las agrupaciones que actuaban en el Falla, pero, con el paso del tiempo, se fueron sumando articulistas, secciones, reportajes... y le dimos su sitio a las ninfas, pregoneros, Antifaces de Oro, Dios Momo, etc.”. “Además –incide– nos abrimos a las peñas, a la provincia (como filosofía de empresa era nuestra obligación) y lógicamente el número de páginas fue creciendo al ritmo de la realidad y los años”.

El director de la publicación no ha querido dejar pasar la ocasión sin agradecer “el apoyo de las instituciones, empresas, entidades, colaboradores, así como representantes del mundo del Carnaval, que hacen posible nuestro trabajo y que la revista tenga un precio prácticamente, simbólico de 4 euros”, afirma Carlos Medina, que añade que “hemos conseguido tener un fuerte arraigo en el mundo del Carnaval y en la sociedad gaditana”.

Las portadas siempre ha tenido un leit motiv, según el número de la revista: “Estoy orgulloso de muchas de las portadas, e incluso mi hijo Javier ha llegado a diseñar algunas. Hay para todos los gustos”. Un reto del que destaca que gracias a la difusión y la venta de El Popurrí “llegamos a todo el mundo, prácticamente se agota y podemos cubrir las numerosos peticiones que tenemos de fuera y de gaditanos que están en el extranjero”.

De sus contenidos también menciona su carácter crítico, porque “¡Hombre! Si no no sería yo”, dice. “Si no tuviese crítica habría que crearla, igual que si no existiera El Popurrí habría que inventarla porque yo creo que es buena para el Carnaval”.

También se reconocerá la trayectoria de las empresas La bodega y La Bella Italia

El director de Línea 6 Eme ha querido, finalmente, tener un recuerdo para el recientemente fallecido Pepe Rodríguez Murillo: “Un gran amigo, que ya descansa en el cielo”. “Él fue presidente del Concurso del Falla en 1996 y a ello se refiere Antonio Fernández-Repeto, en el artículo que publica en la revista, ya que fue vocal en aquel jurado”.

Durante el evento del miércoles también se reconocerá la trayectoria empresarial de dos firmas gaditanas que han apoyado a la publicación desde sus inicios como son La bodega y La Bella Italia, que dirigen Antonio García Saltares y su mujer María Antonia Sánchez Santander, tras el que Catering El Faro servirá un cóctel. Y para poner punto y final, otro de los platos fuertes del acto será la actuación de la antología ‘Los cleriguillos’.