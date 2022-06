Un renacer que merece la Aguja de Oro

El espectacular Ave Fénix de ‘Los renacidos’ recibirá esta noche la Aguja de Oro, el tradicional galardón que reconoce cada año al mejor tipo del Carnaval de Cádiz. La comparsa que dirige Javi Bohórquez, con música de Raúl Cabrera y letra de Miguel Ángel García Argüez Chapa, se suma así al extenso elenco de galardonados con este premio que Canal Sur lleva entregando desde 1991, cuando lo recibiera el coro ‘La Jaima’.

El buen hacer de Rocío Tejada en el diseño y confección del disfraz, de ArteVida Factory en la sombrerería y la puesta en escena, y el maquillaje de Vanessa Pereira han dado sus frutos gracias también a un grupo “con el que ha sido muy fácil trabajar”, comentaba la modista Rocío Tejada, que asumía por primera vez un reto de esta envergadura en el Carnaval. Tejada recuerda que la comparsa tenía muy clara la idea, “saben mucho del tema y aunque ha sido muy trabajoso he disfrutado mucho”. “Es la primera vez que trabajo con ellos y espero que no sea la última, una oportunidad así no llega todos los días y ha sido muy gratificante”, contaba.

Detalles

El tipo de Ave Fénix cuenta con una llamativa chaqueta 3/4 de plumas, completada con una cola no menos vistosa con un tratamiento de color del artesano Álvaro Ortega, de Arte Vida. “Todas esas plumas son de ‘mírame y no me toques’”, apuntaba Rocío sobre la fragilidad de este elemento y las partes que han tenido más dificultad, mezclada con la dureza de la polipiel. “Manipular las plumas ha sido lo más complejo. Las del pecherín son aún más pequeñitas para que tuviera el efecto deseado del pecho de esta ave que la queríamos estilizada, no que pareciera un pavo”.

Además, hace hincapié en la importancia de toda la labor realizada en la búsqueda de los mejores materiales, con muchas pruebas y descartes, y con las dificultades que tuvieron, como la huelga del transporte. “Pero parece que cada traba nos hacía encontrar algo mejor”, señalaba, como el material de las polainas, brazaletes y botas, de piel de Ubrique.

El tipo de ‘Los renacidos’ se corona con un impresionante sombrero de ArteVida, que también ha realizado el pájaro que llena el escenario, que se abre en la presentación, cuyo montaje y desmontaje ha sido “una locura” con “seis personas en cada sesión”, pero cuyo “resultado “creo que ha quedado espectacular”, calificaba Álvaro Ortega en unas palabras para Diario del Carnaval durante el concurso. Todo completado con la no menos importante aportación del colorido maquillaje de Vanessa Pereira.

Canal Sur Radio y Televisión entregará esta noche el premio en un acto en la Plaza de San Francisco.