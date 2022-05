A la reconquista de la identidad gaditana

“Yo soy muy tranquilo, pero la tranquilidad no se contagia tan fácil como el nerviosismo”, comentaba Vicente Lázaro, Lali, uno de los puntales de la comparsa de Germán Rendón, que se preparaba en el colegio Santa Teresa con un gran plantel. “El grupo se ha formado por necesidad, porque teníamos una serie de bajas y hemos tenido una suerte que no siempre se da con las incorporaciones”. Y es que al propio Lali, Francis Alcántara o Andrés Sibón, entre otros, se suma este año Bubu, Fali Pillo, Sebas y Pacoli.

“Me llamó Lali y tenía ganas de salir”, manifestaba Bubu, al que le ha sido fácil volver a unos locales de ensayo que no pisaba desde 2017. “Es que los ensayos es lo que más me gusta”, decía sereno. Pacoli, consagrado carnavalero, con 33 -”o 34 no me acuerdo”- de concurso estaba “muy contento” de formar parte de ‘Los conquistadores’. “Han confiado mucho en mí y yo en ellos, porque aquí hay un montón de gente que sabe, y Germán ha sacado una comparsa que él tenía ganas de sacar”, apuntaba Pacoli.

Los nervios afectaban un poco más al autor, que intentaba ponerse bien las telas de las botas antes de atender a este diario. Muy cadista, al ser preguntado si tenía ante el estreno más que el pasado domingo, confesaba que se hartó de llorar por primera vez con el fútbol. “Fue emocionante que por primera vez saliera cara, a ver si pasa lo mismo con la comparsa”, señalaba el gaditano, que cree que tanto por el grupo como por él llega con una madurez que se nota en esa nueva idea. No pierde su estilo reivindicativo ni de compromiso social en sus letras “pero sí es más clásica en las maneras y la parte musical”, adelantaba poco antes de debutar en un certamen de mayo donde ve mucha calidad en la modalidad. “Que la cantidad, el número, no se corresponde con calidad ha quedado demostrado”.

Así, estos conquistadores juegan con la metáfora de una reconquista de Cádiz por los propios gaditanos ante la pérdida de identidad por la turistificación, por el éxodo de jóvenes o la pérdida de su industria, reivindicando la dignidad de sus trabajadores. “Reclamamos la identidad de Cádiz como una ciudad de barrios”, explicaba, y también tocando otros temas como el Carnaval asociado a la raíz o el flamenco como baluarte del gaditanismo”. “Al flamenco no le hemos dado su sitio como Jerez y Sevilla, cuando somos cuna y no debemos tener complejos –opinaba– y en el Carnaval algo habremos visto cuando muchos compañeros hemos tirado por ahí, por la esencia, quizás por ver en peligro la propia idiosincracia de la fiesta”.

Todo esto queda reflejado además con una puesta en escena y un tipo –realizados por Arte y Vida, con el maquillaje Look Art Studio– ubicada en el Pópulo como inicio de esta problemática de la turistificación y con cascos de obra, hombreras con mascaras carnavalescas, pantalón con lunares y una pechera con trozos del metal de sus industrias, las que se fueron y las que aún nos quedan, donde el autor tiene un detalle para recordar a Juli (Julián García Lande), componente del grupo en anteriores concursos y que falleció el pasado mes de marzo.

Les había tocado iniciar la batalla en la última jornada, algo que no les pesaba especialmente. “A alguien le tiene que tocar el primero y a alguien el último”, decía Pacoli. “No es algo que puedes elegir y yo ya vengo de muchas vueltas”, añadía Lali, esperando estar en el grupo de esas comparsas que están demostrando “un alto nivel” y con muchas ganas de cantar “tras mucho tiempo sin pisar el teatro”.