Un pregonero de consenso. La designación de David Palomar para vocear el Carnaval de Cádiz 2020 ha caído como una bendición entre la familia carnavalesca. Amén de su categoría artística, más que asumida, su cercanía y gaditanismo rematan las virtudes propias de alguien que va a contar con el apoyo de los que hacen la fiesta. Como dice el cuartetero Ángel Gago, “lo reúne todo para ser pregonero. Más arte no se puede tener. Seguro que lo hará de categoría, como él suele hacerlo todo”. Del Palomar carnavalero bien sabe Tino Tovar, en cuyas primeras agrupaciones cantaba el pregonero. El autor apunta que “rebosa gaditanismo, que es una peculiaridad que el pregón debe tener”. Y añade que el cantaor “tiene talento y arte para hacer algo que merezca la pena”. A Tovar le consta “que lleva tiempo soñando con esto, porque estaba cantado que algún año iba a ser elegido. Siempre estaba en las quinielas”. Por eso “seguro que tiene muchas cosas pensadas”. Tino Tovar, que regresará en 2020 a las tablas del Falla, cree que será “un pregón teatral y con calidad artística. Y que enseñará a los que vengan de fuera todo lo bueno que tienen esta ciudad y su gente”.

Tino Tovar “El pregón enseñará a los de fuera todo lo bueno que tienen Cádiz y su gente”

Dice José Antonio Vera Luque, otro que regresará al tajo de de las coplas, que “es gaditano militante y apóstol del age oficial de aquí, no del oficioso”. Vera, “compañero de quinta de la final del 97”, él con su ‘Cuarteto local’ y Palomar con ‘La botica’, está seguro de que “indudablemente dará un pedazo de pregón”. Otro coplero en activo como Fran Quintana señala que “no me parece posible designar a alguien mejor que él”. Porque Palomar “es nuestra esencia y uno de los pocos herederos que quedan del flamenco más puro de Cádiz”. Quintana afirma que “sin haber hecho una gran carrera en el Carnaval, es reconocible su participación. Siempre ha demostrado cercanía y cariño a Cádiz”. Para este autor de comparsas “si el pregón ayuda a que el Carnaval tenga mayor difusión y proyección si cabe, no hay nadie mejor que Palomar para pregonar y promover lo que es el espíritu del gaditano”.

Antonio Martín "Con Palomar se dan todas las claves para hacer un pregón auténticamente gaditano”

Alguien que sabe de coplas y de pregones como Antonio Martín –fue pregonero en 1997– bendice la elección. “En cuanto supe la noticia corrí a felicitarlo personalmente”, destaca. Para el veterano coplero Palomar “se lo merece, no en vano es el heredero del arte de Pericón, Chano Lobato, Beni de Cádiz y Juanito Villar. Además no hay que olvidar que por sus venas corre el compás de nuestros carnavales”. Considera Martín que en Palomar “se dan todas las claves necesarias para cuajar un pregón auténticamente gaditano. Seguro que el próximo 22 de febrero vamos a flipar en colores Cádiz y todos los que nos visiten”.

Vera Luque “Es gaditano militante y apóstol del ‘age’ oficial de aquí, no del oficioso”

Otro pregonero, en este caso de 2010, El Selu, dice que “ya no se trata de flamenco ni de carnaval, ni de todo lo contrario. Se trata de Cadi. Cadi, no Cai ni Cádiz. Cadi es como lo decimos nosotros. Pero además de un término municipal, Cádi es la máxima distinción que puede recibir un gaditano cuando ostenta, sin pretenderlo, el don del arte y de la gracia”. Añade que “cuando se elige a alguien como Palomar para pregonar nuestra fiesta más importante, se alcanza un acuerdo tal de la sociedad gaditana que para sí quisieran los políticos.Te felicito querido Palomar. Tú eres Cadi”.

Para Yuyu, pregonero de 2006, el escogido es “un buen embajador de nuestra tierra allá donde vaya y del que estoy convencido que hará un pregón súper gaditano”. El presidente de Antifaces de Oro, Antonio Rivas, califica de “excelente” el nombramiento. “Une su amor a Cádiz a su relación con artistas gaditanos. Por eso seguro que será un espectáculo escrito y cantado con el corazón”, asegura. Como representante del Carnaval en la calle, Jesús García, presidente de la Federación Provincial de Peñas, la designación es “acertada”. “Es comparsista y cantaor que lleva el nombre de Cádiz por todas partes. Además es una figura que cae bien a todo el mundo. Una persona muy cercana cuya designación parece contar con el beneplácito del mundo del Carnaval”, declara.

El Carnaval está con Palomar. El respaldo le dará más fuerza para hacer algo grande.