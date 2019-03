Las primeras sensaciones de los ganadores del COAC 2019

Hacía 19 años que una chirigota de Manolo Santander no conseguía la gloria del primer premio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Así, no es difícil imaginar que el local de la calle Sacramento, donde los chirigoteros de 'La maldición de la lapa negra' tomaron como cuartel general para la Gran Final, era una auténtica fiesta. "Contentísimos, eufóricos y locos ya por pisar la calle". Así, se sentían, así se emocionaban durante los primeros minutos como ganadores del COAC 2019, explicaba el viñero.

'La maldición de la lapa negra', con la autoría de Santander y José Manuel Sánchez Reyes, ha superado con todo éxito "un Concurso largo" y "un año muy difícil" pero que finalmente "se ha materializado en un primer premio" que no llegaba desde 'Los de Capuchinos', en el año 2000. "Nos tomamos esto como un premio a la constancia después de tantos años al pie de cañón, y también como premio a un estilo con el que hemos estado siempre erre que erre", reía.

Por su parte, al cuartetero Carlos Mení, el anuncio del jurado le ha cogido ya metido en la cama. "Hace pocos minutos que me he despertado y he visto los premios y, ¿qué te voy a decir?, que estoy contentísimo", ha confesado el Alegría de 'Brigada Amarilla (agüita con nojotros)'.

"Pletórico" se encontraba José Manuel Pedrosa, al igual que el resto de componentes de 'Los del patio', el recién primer premio de coros. "Imagina cómo estamos, ha sido increíble, y encima con un nuevo proyecto que es aún más ilusionante. El grupo ha vivido el fallo en el Caserón del 3x4, donde lo suele hacer todos los años ya que aunque es "un coro nuevo" son "un grupo viejo" que venía "con la ilusión renovada a este Concurso".

El autor de música y director de la agrupación reconoce que ha vivido el Concurso "con mucha intensidad hasta el último momento". Y es que, tal y como ha recordado siempre han sido los últimos en cantar en su modalidad, "¡hasta en la Final!".