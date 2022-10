Amanda Real: "Si eliges a gente novata año tras año, se cometen los mismos errores"

Amanda Real es una mujer tan seria como divertida, tan buena aficionada como intérprete y de carácter tan tranquilo como ansioso si de comenzar su labor en el Carnaval 2023 hablamos. Amanda Real – carnavalera de noble linaje y vocal en infantil y juvenil en 2006 y 2007 y en adultos en 2015 y 2019– es la presidenta del Jurado de la Cantera, propuesta a la que dio un sí rotundo porque, como le dijo a la concejala de seguido: “para los niños, lo que haga falta”.

–Ha sido vocal en adultos y en la cantera pero, ¿ocupar la presidencia es harina de otro costal?

–Efectivamente no es lo mismo porque la responsabilidad es más grande. Tienes que elegir al equipo, elegir a gente que sea competente, que no te dé problemas, que no sean polémicos... Ser vocal es más fácil porque te limitas a puntuar y poco más, que a mí es algo que no me resulta complicado porque me considero una persona bastante crítica, puedo diferenciar perfectamente lo que me gusta de lo que es bueno o no lo es. También, bueno, soy presidenta de la cantera, que no tiene el foco tan intenso puesto como el jurado de adultos.

–Bueno, pero estamos viviendo unos años de resurgimiento de la cantera, a la que también se le presta cada vez más atención.

–Sí, sí, cierto, de unos años para acá ha cambiado el concurso para mejor. Tiene más calidad y, sobre todo, ha cambiado el ambiente entre ellos y entre las familias, con una rivalidad más sana.

–Como entiendo que no me va a decir nombres, hábleme de los perfiles que busca para ser miembro de su jurado.

–Realmente ya casi lo tengo perfilado y tenía muy claro que quería gente de mi total confianza. No iba a contar con nadie que no conociera absolutamente de nada, porque creo que la mayoría de los problemas que vienen del jurado es porque escoges a gente que no conoces y, por tanto, no sabes por donde te va a salir. Me voy a rodear de gente tanto veterana como gente joven, para que el gusto sea lo más parecido al gusto de todo el mundo. Gente relacionada con el mundo del Carnaval, por supuesto, de la docencia, incluso, gente que sabe de música, también... Un poco de todo... Yo creo que va a ser bastante compensado el grupo.

–¿Y gente con experiencia como jurado habrá?

–Creo que va a haber como 1 o 2 personas con experiencia anterior. Creo que también es importante porque si eliges a gente novata año tras año se cometen los mismos errores. Yo voy a procurar en las reuniones que tengamos que la gente conozca el reglamento, que sepa la dinámica de funcionamiento... Pero, es verdad, que esto es como cuando te enseñan a conducir, hasta que no te metes en el coche, no lo sabes.

–La concejala ha incidido mucho en el tema de la deliberación, ¿está de acuerdo?

–Por supuesto, es primordial. De hecho he elegido a personas con las que se puede discutir y confrontar sin ser polémicas en ese sentido. Es que cuatro ojos ven más que dos, y si estás más despistado en un aspecto, hablando y dialogando entre todos se pueden arreglar ese tipo de cosas. Es fundamental dialogar para todo en la vida.

–¿Cómo se puntúa a un niño?

–A ver, hay que bajar un poco el listón. Si has sido jurado de adultos, a los niños no se puede ir con esa misma mentalidad. Efectivamente es un Concurso, que si no quieren que te puntúen puedes ir a la calle con un agrupación de niños, igualmente, así que aquí hay un reglamento y unas normas que cumplir, por lo que, a priori, entendemos que eso los participantes lo saben y lo aceptan. Pero son niños. Yo no voy a fomentar en ningún momento valores negativos, sino valores de deportividad absoluta, de compañerismo, de superación personal, de igualdad y de hacer grupo.

–Hay jurados que han ido a visitar a los grupos antes del Concurso para conocerlos o darles pautas. ¿Ustedes lo van a hacer?

–No tengo ningún problema en hacerlo si se presenta la ocasión pero, evidentemente, en el caso de hacerlo, de que me diera la vida, sería para ir a todos.

–¿Valoraría con buenos ojos agrupaciones escritas por niños o jóvenes, aunque el resultado no sea tan diestro como las hechas por un adulto?

–Yo creo que sería muy positivo porque un niño no escribe igual a su m adre que un adulto y sería interesante que los niños dieran su punto de vista. Yo soy Educadora Infantil y una de las cosas que me apasiona de mi trabajo es el punto de vista que tienen de todo en la vida. Sería maravilloso que se animaran a escribir una agrupación.

–¿Ser presidenta le quitará de actuar en el Concurso?

–No. Sigo con mi coro. Dicen que es un veneno y es verdad. Yo el Carnaval lo he vivido desde pequeña pero saliendo sólo desde el pasado año y la verdad que echar el ratito de ensayo, y acabar el día así, para mí es una suerte que tenemos la gente de Cádiz.

–Ya que estamos, ¿cómo fue el debut?

–Bonito pero agridulce porque me encantaría haberlo vivido con mi padre, me hubiera gustado tenerlo a él. De hecho, ahora también me pasa porque él también fue jurado en la cantera y porque me hubiera gustado consensuar cosas con él. Él era mi maestro de Carnaval y de la vida, yo tenía una complicidad muy grande con mi padre. Así que fue como curar una herida a la vez que la abrías porque fue el primer Carnaval sin él. Fue duro pero creo que hubiera sido más duro si no hubiera salido.

–Hablando de su padre, Aurelio Real, creador de bellísimos pasodobles, no le llama la comparsa, de hecho, ¿le ha llamado alguna?

–Para serte totalmente sincera, yo salí en el coro porque era la primera vez que a mí alguien me ofrecía salir en Carnaval, y porque me apetecía la gente y el proyecto, claro. Pero este año sí que me han llegado algunas propuestas pero como yo estoy a gusto en el coro, me prima mucho más el grupo humano que todo lo demás. ¿Y que me puedo ir a una comparsa en la que puedo tener más protagonismo? Me quedo donde estoy porque a mí el protagonismo, no me gusta.

–¿Cómo quiere que se le recuerde como presidenta del jurado?

–Quiero que no se me recuerde porque sería la prueba perfecta de que he hecho bien mi trabajo.