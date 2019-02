Una preselección sin los grupos que se metieron en semifinales

La Fundación Cajasol acogió esta semana el segundo encuentro del ciclo Tertulias con Bombo y Cajasol, que se enmarcan en la programación que la entidad ha preparado con motivo de la fiesta grande gaditana.En esta ocasión los invitados fueron Miguel Villanueva, presidente de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz; Antonio Rivas, presidente de la Asamblea de Antifaces de Oro; Pepe Fierro, presidente de la Asociación de la Cantera; Juan Manzorro, periodista de Canal Sur; José María Jurado, ex presidente del Jurado Oficial y gran aficionado; y Juan de Dios Santana, que formó parte del Patronato durante seis años.El debate, que estuvo moderado por el periodista del este medio Pedro M. Espinosa, lo abrió Villanueva, que indicó que “para años venideros, en la preselección no deberían participar los que hayan conseguido ser semifinalista. Mi idea es que pasen a cuartos directamente, que es cuando empieza al Concurso, porque las puntuaciones no se arrastran”.

Antonio Rivas por su parte indicó que “a lo mejor una de las cosas que estamos creando es un efecto llamada porque cada inscrito tiene reservada media hora de actuación en el Falla y se lleva 1.000 euros y sale en horario de prime time. Y encima los cabezas de serie salen los últimos. Lo primero que haría sería eliminar ese pago a las agrupaciones, o que perdieran la fianza los que no alcancen unos puntos mínimos en el jurado. Si no llegas a 100 puntos de 300 a lo mejor la gente se lo piensa, porque pueden perder 300 euros y no van a ganar nada, con que se lo piensen 20 o 30 ya hemos conseguido algo”, dijo.

Otra medida, para Rivas, podría ser “un concurso con tope de participantes. Todos los de cuartos para adentro, pero el resto de plazas que haya pues sorteo, las que toque tocaron, ya sean de aquí o de fuera”.Pepe Fierro aseguró que es de la opinión “de darle más calidad a la preliminar. Hay que ir probando, tampoco es tan fácil, y cada vez es más complicado. Veo bien que los semifinalistas del año anterior pasen directamente a cuartos. Lo que ocurre es que algunos saben que están para cuartos pero a lo mejor no para semifinales, y lo mismo preparar una agrupación para cantar un día en el Falla no compensa. Igual eso no todo el mundo lo acepta de buen grado”, manifestó.

Por su parte Juan Manzorro dijo que “ni como aficionado ni como profesional de los medios de comunicación me molesta que sea largo el Concurso, pero sí que me parece que hay agrupaciones en la fase preliminar que no están a la altura del Carnaval de Cádiz. Hay que poner una solución a las preliminares, se apuntan medidas razonables, pero hay un problema, porque la solución perfecta igual no existe. Si no le ponemos coto al Concurso en preliminares todas las sesiones serán de agrupaciones que no tienen un buen nivel, ahora al menos hay dos que cumplen de largo las expectativas”.

José María Jurado pidió acabar con los reparcheos del reglamento. “Ese reglamento y esa estructura que creamos en los 80 Paco Rosado, Pedro Romero, Pepe Scapachini y yo todavía sigue. Aquello se hizo para que durara tres o cuatro años, porque el anterior era un reglamento que valoraba la letra en genera, la música en general,... Habría que planteárselo desde cosas nuevas: ¿tiene que ser una final sola? Habiendo cuatro modalidades que no compiten entre sí. Lo básico es que la preselección no tiene calidad”.

Por último, Juan de Dios Santana apuntó sus remedios. “Si estamos diciendo que no hay calidad ¿por qué se aumenta un día de cuartos y un día más de semifinales? Pues porque todo es buscar dinero. Yo haría la preselección en el Palacio de Congresos, excepto semifinalistas del pasado año, sin vender entradas, sólo por invitación para sus familiares, y sin que se emitiera por televisión. Iban a ir con su tipo y un forillo negro. El jurado iba a ser el del año anterior. Ahí podrían entrar hasta 20 grupos en un día. Tampoco entiendo por qué ahora no se puede cantar tarde y noche como se hacía antiguamente”, indicó.