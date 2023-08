El nuevo plan de participación para el Carnaval de Cádiz se conocerá en dos semanas

Aunque el modelo definitivo del Concurso de Agrupaciones y del total de la organización del Carnaval de Cádiz 2024 es un misterio, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha querido adelantar que "en dos semanas" su equipo de Gobierno presentará "una propuesta de participación" de los artífices carnavaleros en la fiesta.

Hay que recordar que el modelo escogido por el último gobierno del Partido Popular en la ciudad fue el de la configuración de un Patronato cuya vida finalizó en 2021 siendo sustituido por un modelo de Foros de Participación que fue promulgado por el anterior alcalde de Cádiz, José María González Kichi, y su concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla.

García, sin embargo, parece opinar que esa manera de intervención de los colectivos no es "ni real, ni efectiva", virtudes que sí tendrá, a su juicio, el nuevo plan de participación que presentará en la Junta de Gobierno Local que se celebrará el próximo 25 de agosto.

"Hasta entonces, estamos en una ronda de conversaciones con los diferentes colectivos que integran la fiesta. Queremos escuchar a todos y desde ahí realizar una propuesta de participación real donde todos se sientan partícipes del Carnaval. No puedo adelantar mucho más pero sí os puedo poner ejemplos como que el presidente del Jurado del Concurso de Agrupaciones no lo pondrá ningún político, ni tampoco decidiremos si una final tiene que ser de 3 o de 4", ha explicado García.

Me Río de Janeiro, "casi todas las entradas vendidas" y Lo Mejó de lo Mejón, el 10 de octubre

El anuncio de un nuevo plan de participación ha sido realizado por el alcalde de Cádiz durante el transcurso de la presentación del Festival Me Río de Janeiro, donde Bruno García ha estado acompañado por la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, y el presidente de la Asociación de Autores, Miguel Villanueva.

En este acto, Villanueva ha explicado que se ha producido "un hecho insólito" puesto que las entradas para el festival carnavalero (unas 700) "están a punto de agotarse a once días de la celebración del evento". Una "expectación máxima" que el presidente de Autores achaca no sólo a la tradición del Me Río de Janeiro -"nace prácticamente con la Asociación de Autores a mediados de los ochenta"- sino al potente cartel que ofrece con una "guerrilla de coplas", así se rotula, protagonizada por "dos de las comparsas más punteras del pasado Concurso, 'La ciudad invisible', de Antonio Martínez Ares, y 'Los esclavos', de Raúl Cabrera y Chapa (Miguel Ángel García Argüez)", califica.

La cita tendrá lugar el próximo 22 de agosto a partir de las 21.30 horas en el Baluarte de la Candelaria con una entrada al precio de 22 euros que puede adquirirse tanto en tickentradas como en el quiosco turístico de la plaza de San Juan de Dios o en la propia Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz en las bóvedas de Santa Elena.

Por otra parte, minutos antes en la Junta de Gobierno Local, se aprobaba la celebración de otro importante y esperado evento carnavalero, la Gala de Lo Mejó de lo Mejón 2023, que tendrá lugar el 10 de octubre a partir de las 20.30 horas en el Gran Teatro Falla. Una cita también organizada por la Asociación de Autores y Ayuntamiento de Cádiz.