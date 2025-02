Pesadilla en Torre Street

Qué les gusta a estos chiripitifláuticos un disfraz del más allá. Y no saben lo malamente que una lo pasa, a mi edad, viéndolos pasar por delante de mi ventana camino de esa fogata de las vanidades en que cada febrerillo convierten el Falla. Je, y Brunito preocupado por los petardos que molestan a los perros. ¿Y de las señoras mayores que se topan por la calle con momias, con enterraores, con demonios... quién se acuerda? Nadie, se lo digo yo. Llevo unos días sin poder conciliar el sueño, que se me están poniendo los ojos como a la china esa de Arizona y la voz como al gachó de Conil de la primera fila. Entiéndanme, si yo estoy pendiente de todo es porque dicen que si hay que tener cerca a tu amigo, más cerca hay que mantener a tu enemigo. Así que por la mañana, después de echarme al coleto un café bebío, rebobino el vídeo VHS y me pongo, acelerando las actuaciones, obviamente, la retransmisión de Ennnnrique y Miiiriammm. Como dice la criaturita esta que es el único capaz de animar ese teatro. Pepito Grillo, deberían llamarlo, porque el niño va de un hombro a otro. Debe ser hiperactivo el pobre. Qué lástima. Estoy loca por echarme a la cara yo al artesano que ha confeccionado los disfraces de la comparsa del Tomatito (¿pero ese no era guitarrista?) y del Piru. Qué miedo. Vaya noche. Primero unos tíos que quieren enterrarnos en vida y luego unas momias que resucitan. ¿Qué será lo siguiente? ¿El Subiela en una comparsa juvenil?