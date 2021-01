Las peñas apuestan por lo virtual para mantener viva la llama del Carnaval

Las peñas carnavalescas, como no podía ser de otra manera, tienen asumido que el Carnaval 2021 se fue al traste hace mucho tiempo. Solo les queda aferrarse a la posibilidad de mantener la llama de la fiesta en el plano virtual, con actividades que las sigan vinculando desde las redes sociales a las celebraciones callejeras. El presidente de la federación provincial que las aglutina, Jesús García, reconoce que a pesar de los problemas que están teniendo para reunirse debido a las restricciones por la epidemia del Covid-19, sí se puede adelantar que hay hay algunas entidades preparando programaciones con las que recordar aspectos del Carnaval en internet. “La idea es no perder el contacto con la fiesta”, explica.

La suspensión afectará a la economía de estas peñas en lo referente a ingresos por ventas entre el sábado 13 y el domingo 21 de febrero, fechas en las que estaba previsto el Carnaval. Por contra no se echarán de menos las subvenciones municipales, empleadas íntegramente en unas actividades que no se celebrarán. Una de las peñas que ha diseñado una programación virtual es La Estrella. “Queremos recordar cada día la historia de esas actividades que no podremos celebrar”, apunta José Antonio Cano, coordinador del programa. La entidad busca la manera de presentar el 12 de febrero el cartel de 2021 y la revista resumen del Carnaval 2020, pero será en Facebook donde realice un repaso por la trayectoria de los numerosos actos que lleva celebrando desde hace décadas. El sábado 13, y gracias a los archivos de la peña, se realizará un recordatorio del Festival de Coros ‘Tío de la Tiza’, que premia a los mejores tangos del año y que cumplió en 2020 las 38 ediciones. El domingo 14 se hará lo mismo con el Festival de Chirigotas ‘Cañamaque’, que hizo 37 ediciones el año pasado, las mismas que el Festival de Comparsas ‘Paco Alba’, que se recordará en Facebook el lunes 15.

El Frito Popular de La Estrella en Candelaria hubiese cumplido este año 45 ediciones

El martes 16 será el turno de los concursos al mejor tipo y al mejor estribillo y el miércoles 17 el del Homenaje a la Cantera. Tradicionalmente, el viernes de Carnaval lo dedica La Estrella a sus socios, realizando cada año la entrega de sus distinciones. Cabe recordar que este año la Estrella de Oro ha recaído en el autor Luis Manuel Rivero. El domingo 21 se realizará un recorrido por la historia del Frito Popular Gaditano, que hubiese cumplido 45 ediciones este año.

Esta fiesta gastronómica se acompaña cada año de la entrega de los premios de los diferentes concursos. Por último, el domingo 28, día en el que se hubiese celebrado el Carnaval Chiquito, La Estrella recordará la historia del Encuentro con la Copla Callejera.