Menos ostiones y más hostias

Mi amiga Pura, que en paz descanse, y digo que en paz descanse porque a la hora en que escribo estas líneas con la pluma Inoxcrom que me regalaron en mi Primera Comunión se habrá quedado frita viendo la película de vaqueros de 13TV, todos los años me gasta la misma broma. “Este domingo hay hostionada en San Antonio, querida”, me dijo el viernes muy seria. Y allá que fui yo a misa de doce esperando ver un gentío inmaculado abriendo sus dulces labios para recibir la Sagrada Forma cuando me encontré con lo de siempre: una cola de tiesos bebiendo Cruzcampo y peleándose por un molusco asqueroso. Anda y a ver si hoy os entran unas diarreas que ni al loro de Baretta. Ellos no tienen perdón de Dios, pero es que me da en la nariz que empiezo a chochear y se me olvidan las cosas. Mientras ella se partía de risa escondida tras sus visillos, yo avanzaba por la calle Torre con los colmillos más afilados que el niño de Camilo Sesto. Este año que no cuente conmigo para ir juntas al quinario de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna ni a su salida procesional. Así me pierda a Rosario tocando Eternidad en directo. Me conformaré con ver el anuncio ese de Andalusian Crush, aunque en verdad a mí el único crush que me gusta es el que resuena en la nariz de algunos de estos petimetres cuando el jurado les da un babuchazo en to la cara.