La red social

Está una hasta el mismísimo escapulario de ordinarieces. Miren ustedes que intento mantenerme alejada de esta pandilla de mentecatos indocumentados, pero no hay forma. De un modo u otro, siempre hay alguien que, maliciosamente, se me acerca por la calle mientras encamino mis pasos hacia la iglesia de San Antonio al mediodía, para cotillearme alguna barrabasada de los discípulos de Don Carnal. No respetan ni la Sagrada Misa del Día del Señor. En la puerta, con la cara acarambanada por el viento del Norte, se apostó Milagri (no confundir con la madre del arcarde por favor), dispuesta a quitarme las ganas de mi copita de Kina San Clemente en el Veedor. Han puesto verde a Sevilla en una chirigota, me dijo de sopetón. No reproduciré el nombre que me apuntó por mero respeto hacia todas las santas mujeres que han sido bendecidas con el don de la maternidad, pero me puso el cuerpo malo. Parece ser que ese teatro de las vanidades, situado en la plaza Fragela, se venía abajo con el bajuno repertorio de estos tipejos que, para colmo, frivolizaban con una enfermedad mental. Los bipolares, se hacen apodar. Maldita la gracia. Milagri, por Dios, le dije, no me hagas más daño, mantenme en la inopia, en ese vivir sin vivir en mí de estas fechas aciagas. No puedo, respondió, porque tú fuiste la primera red social del planeta, la primera que amparada en el anonimato puso verde a todo quisqui, la que estrenó el tiro la piedra y escondo la mano. Me entraron ganas de decirle: Qué bonita eres Milagri, con tu...santa madre.