Sin su permiso, Don Francisco

Buenos días, don Francisco, con el debido respeto y admiración, la otra noche, disfrutando del coro de Luis Rivero, donde tengo grandes amistades, como Marta Rosado, me acordé de usted y pensé en lo que cambian las ciudades, la vida, y todo con el tiempo. Cambia tanto la realidad, que algunos pasodobles se vuelven anacrónicos si se cantan fuera de su época. Yo recuerdo que a usted le dijeron que Cádiz para el turismo no tenía nada que pueda interesar, ni alcázares, ni alhambras, ni algún tipismo que nos muestre sus huellas de antigüedad. Dígale al que se lo dijo, que no se meta a vidente.

Cádiz ahora se queja, y con mucha razón, del excesivo turismo. Yo creo que el turismo es como el colesterol, hay uno bueno y otro malo, el exceso del turismo-colesterol dificulta a veces en demasía, el tránsito de la sangre por nuestras arterias estrechas. Y sobre todo, invade. El colesterol hace falta para vivir (es necesario), pero el exceso no es sano, De circulación, trombos y arterias le puedo contar alguna experiencia personal.

Esa parte del pasodoble hay que cambiarla, don Francisco, para que sea actual. Yo , sin su permiso, he metido la letra en una Inteligencia artificial, y le pongo por aquí el resultado:

Me dijeron que Cádiz para el turismo no tiene “ná” que no pueda interesar, hacen foto a las gambas y a algún marisco, lo publica en el feisbu y después se va. (Ojo Paco, la IA dice que Cádiz más que “antiguo” es ambigüo porque las letras son de izquierda pero se vota a la derecha), sigo…

Precisamente Cádiz por ser ambigüo tan solo su ruina le queda ya, pero allí en la Caleta está el Bar Quilla, llenito de invasores, desde Sevilla, que los coja un tsunami y sepulte el mar. Que no saquen a la Virgen, pa poder parar los mares, que la saquen pa que hagan, pisos nuevos por Puntales. Si yo tuviera riquezas, construiría más hogares, edificando lo mismo que en Venecia, por encima del agua, que es donde caben. Aquí no hubo reyes moros que nos legaran mezquitas, pero el metro cuadrado cuesta un tesoro, aquí tan sólo viven las mojarritas (las poquitas que quedan).