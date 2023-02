Las mujeres tenemos mucho que aprender

"Qué exageración"/ "Si no le ha dicho nada"/ "Es que ya no se puede ni hablar"/ "Es que eso es carnaval"...



Normalizamos a diario infinidad de expresiones y hechos que han sido así “desde siempre” y exigir que eso cambie, casi siempre molesta.



Molesta porque tener que dejar de apoltronarse en la butaca beneficiosa e injusta del patriarcado y admitir ciertos deberes, no agrada, claro. Pero es necesario que cada uno haga autocrítica. Y si equivocarse es de humanos, aprender también.



Y nosotras tenemos muuuucho que aprender.



Tenemos que aprender a desaprender, sobre todas las cosas.



Aprender a no SOPORTAR. A no normalizar ser cosificadas. A no sentir miedo de denunciar un hecho o una actitud machistas.



Debemos aprender a no tener miedo de admitir si nos hemos equivocado. Debemos darnos la mano y saber que caminar y caernos y levantarnos, nos hará más fuertes. Y que alzar la voz, o apoyar el testimonio de una compañera que ha sufrido una situación machista, ya sea en un ámbito público o privado, no debería considerarse un acto de valentía, sino de conciencia.



Que el silencio, como tantas veces he cantado, es cómplice del monstruo que agrede verbal o físicamente. Y que ninguno de esos daños es menor que el otro, pues cada uno desencadena unas consecuencias que determina el futuro de la mujer víctima de este tipo de comportamientos.



Y que si tenemos la posibilidad de visibilizar y denunciar a través del carnaval, bendito sea.



Ya no vamos a callarnos. Ahora preguntamos, gritamos, pedimos ayuda, nos apoyamos y no permitimos que nos hagan creer que somos nuestras peores enemigas, porque no, querido mundo. Somos una red de seguridad para nosotras, y afortunadamente ya no tejemos solas, también son tejedores muchísimos hombres que sienten esta lucha hacia la igualdad, como algo que les compete, y lo sienten suyo porque lo es. Hombres que no tienen reparo ni les ataca el orgullo preguntar si algo es machista para cambiar conceptos y para seguir avanzando como lo que somos. Seres libres, que en esa libertad, hemos de convivir tratándonos con el respeto que cualquier ser, merece.



Así que sí. Las mujeres tenemos mucho que aprender, y lo primero debería ser saber que no somos las únicas. Y que el foco no está en nosotras, sino en quienes deben ser educados para no amenazar nuestra libertad. Que no deberían enseñarnos a nosotras a protegernos, sino a ellos a no agredir ni verbalmente ni de ninguna manera posible.

No prestemos nuestro silencio, no seamos cómplices, que no os hagan sentir vergüenza de mostraros libres de condenar cualquier hecho, compañeros. Juntos, siempre seremos más fuertes.