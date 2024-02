279 horas de procesiones, ¡qué maravilla!

Música para mis oídos, ambrosía para mi corazón. Leo, con mucho placer, que ya están definidos los horarios de las cofradías en la calle para la próxima Semana Santa. Informa nuestro hombre de fe, faro y guía de la virtud en este diario que habrá 279 horas de procesiones en la calle. ¡279 horas! para purificar esta ciudad escasos 40 días después de que la barbarie la arrase. Leo que habrá novedades como la salida de Expiración desde la iglesia del Carmen. Qué maravilla que salga por la Alameda un crucificado, algo inédito. No me lo perderé. Y habrá cambios en algunos itinerarios. Eso es apostar por una tradición y no lo que ocurre en el Carnaval, tan previsible que ni arriesga con el cartel que lo anuncia. Esa fiesta decadente que solo se mira su ombligo incapaz de innovar. Si lee usted el programa de actos verá que no cambia de repertorio. Los mismos concursos en los tablaos, los mismos carruseles de coros, el reparto para los ‘esmayaos’ de pescado frito o de berza, el concurso de tanguillos, los concursos de disfraces para los chiquillos... Lo mismo, siempre lo mismo. Poco riesgo porque al fin y al cabo los seguidores de esta fiesta cateta, tanto los de aquí como los de fuera, son como los caballos de los picaores que van hacia adelante sin ver nada. Ciegos y sin espíritu crítico alguno mientras tengan en una mano un vaso de cerveza y en la otra un cartucho de mojama. Me saltaría el almanaque con una pértiga para evitar ver a esos atorrantes en las calles. Qué pena que no esté ya para mucho deporte.