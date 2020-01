Donde habita el derrotista

NO diré, no osaré decir, que el Carnaval gaditano está en decadencia. No lo pienso. Más bien es lo contrario: cada año más artistas y cada año más repercusión económica. ¿Quién podría estar en contra de eso? Pero desde hace tiempo la fiesta muestra algunos síntomas más que preocupantes. Por ejemplo: se está perdiendo la figura del derrotista, tan denostada como necesaria. Antes abundaban los derrotistas. En cambio, ahora no existe en la medida adecuada ese contrapeso fundamental, un colectivo que señale a cada paso los defectos de tal comparsa, los excesos del figureo, la sobrevaloración de la fiesta. Ese pesado que siempre veía el problema en cada solución, al que nada le parecía bien, aquel que después de muchos insistirle, como mucho, concedía un "sí, pero..." se está perdiendo y es una pena.

Ahora se están imponiendo, jaleados por el conformismo, los propagandistas del "como la Tacita no hay ná" y los profetas del mejor Carnaval del mundo, presas todos de una preocupante casi unanimidad, defensores contradictorios de que el Carnaval de Cádiz sí tiene fronteras, y señal tal vez de que no se ha viajado mucho, o de que se ha hecho sin mucho provecho, como esos cruceristas que después de haber recalado en diez puertos mediterráneos cargados de historia, cultura y vivencias, sólo recuerdan que el bufet del barco era buenísimo y abundante.

Pocos vamos quedando pero díganme: la frase del presidente del jurado del concurso oficial de este año, defendiendo la ocultación de la puntuación otorgada por cada miembro del jurado por la necesidad de "defender la integridad" de sus integrantes ¿no merecería el paso al frente de algún derrotista de los de antes que, cargado de razón y sensatez, avisara alarmado: "Señores, esto no va bien así"?