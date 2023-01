No dan para más

HAN llegado a lo justo a su último Carnaval. Qué digo a lo justo, tarde y bien tarde. Este equipo de Gobierno anda tan escaso de ideas que ha repetido homenaje, dedicando el Concurso a Enrique Villegas, cosa que ya hizo Doña Teófila Martínez, que en gloria política esté, en el año 2009. ¿Se puede ser más torpe? Creo que no. ¿Para qué están los asesores? Para bailar el agua a estos okupas de San Juan de Dios. De lo contrario, alguien hubiera dicho “eh, oye, que esto ya se ha hecho”. Pero sería mucho pedir que en el Ayuntamiento de los jipis estos se hiciera algo con planificación. ¿Y qué me dicen de los funcionarios de Cultura y Fiestas? ¿No queda nadie que estuviese ya en 2009 para advertir del error? Parece que no. Y que conste que a mí me importa un dedo incorrupto de Santa Águeda a quien le dediquen el Concurso mientras no tengan en cuenta a Ramón Velázquez. Pero estos fallos desmuestran que estos ropas sueltas no sirven ni para vender tortas de Inés Rosales en Columela con el viejito de Medina. Para cogerlos a todos y lapidarlos con las quince piedras de Villegas en una posa caletera. Y dice ELLA, la concejala fotogénica, que sabían que ya se había homenajeado a Villegas, pero que han querido hacerlo de nuevo para celebrar el centenario del nacimiento del poeta. Todo vale para no admitir el patazo. El único nacimiento que hay que celebrar en Cádiz es el de la cofradía de Las Angustias. Y que vuelva el Belén viviente de San Martín, hombre.