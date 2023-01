No me lo podía creer. Cuando la Lacrimosa del Requiem de Mozart empezó a sonar en el despertador de mi mesita de noche y me levanté de la cama jamás se me ocurrió que el motivo de mis desvelos volvía. Tan pronto. Tan de sopetón. En la puerta, doblado sobre sí mismo, el Diario de Cádiz. Lo dejé en la encimera mientras me preparaba un café con leche con el que hacer pasar una magdalena Ortiz y aún era feliz al primer sorbo. La vida fluía hasta que... puagggggggfff. No pude reprimir un estallido, casi un vómito marrón en el que –supongo– iría parte de la bilis que me subió de una vesícula que me falta desde hace un siglo. Ya están aquí. Como malditos poltergeits. Los niños chillones de eso que llaman la cantera del Carnaval, y que preludian esa aberración al que llaman COAC, aparecían en las páginas del rotativo. Se me puso más mala cara que a Güiza en la presentación con el Rota. Peor cuerpo que Martínez Ares recogiendo el Premio Coplas para Andalucía. ¿Pero... ya Dios mio? ¿Otra vez? Tiré el café por el fregadero y le di la magdalena a mi jilguero Don Camilo para abalanzarme hacia el teléfono. ¡Pura!, le grité al aparato. ¡Pura! ¿No te has enterado? Otra vez llega la fiesta de estos sátrapas. No sé de qué me hablas, me contestó con voz calmada. Yo no he podido pasar de la página del Diario donde viene mi Bruno García, por fin Cádiz va a tener un alcalde que da gloria de verlo. Ah, no, le dije. Por ahí no paso. Ni partidos, ni siglas, ni nada. Mi candidato es David el de la Cruz. Porque, yo es que muero con un crucifijo.