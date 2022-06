Una de banderas

La troupe de Don Carnal está obsoleta. No entiendo cómo el mamarracho este de Concurso del mal gusto puede despertar tanto interés entre los pecadores de toda Andalucía. Se quejan estos vagos y maleantes de que la Semana Santa es siempre igual, pero no se detienen a pensar que le llevan cantando a lo mismo desde hace decadas. Una coplita a La Caleta, otra a Paco Alba, un piropillo a la mujer gaditana, un pipipipibipibipí para La Viña –que no sé dónde le encuentran la guapura a ese barrio bajuno–,y ahí siguen en un bucle eterno. Lo más de lo más ahora es cantarle a la bandera de España. Ya hubo chirigotas malsonantes de San Fernando que lo hicieron en los 80, así que no sé qué pretenden inventar. Entre la caña a la roja y gualda y las alusiones a los nietos del Caudillo se pasan la vida. Qué cantidad de letrillas a la Guerra Civil, parece que estuvieran en la trinchera. Yo sí que viví aquellos años dramáticos y la posguerra, mientras que estos impuros hablan como si fueran Paul Preston. Se visten de milicianos, de guerrilleros, de maquis, de republicanos y piensan que con eso ya han cumplido. ¡Qué falta de imaginación! Con la de problemas que tiene esta ciudad para cantarle y siguen erre que erre con la misma historia. Dejad de cantarle a la bandera y de mirar hacia los balcones y posad vuestros ojos en el suelo, carnavaleros míos, que la podredumbre que hay en Cádiz os llega ya hasta la misma rodilla.