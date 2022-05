We can do... Carnaval lo que nos salga del jigo

Antes que transcurran más días quiero destacar hoy aquí, qué digo destacar, homenajear con todos los honores que se merece, la imagen más hermosa que se ha dado y va a darse en todo nuestro concurso. Y ha sido posible gracias a ‘We can do… Carnaval’, que traducido resulta “Nosotras podemos hacer Carnaval”; la comparsa que firma Marta Ortiz, que además de manifestar la necesidad imperiosa de la presencia de la mujer en todos los órdenes de la vida, ha dejado sobre el escenario del Gran Teatro Falla la estampa más bella del mundo mundial. Marta, responsable de la autoría de esta comparsa formada por primera vez en la historia exclusivamente por mujeres, desde la punta-jurado a la que toca el bombo pasando por su directora y la propia autora, se ha inspirado en el cartel de propaganda estadounidense que realizó J. Howard Miller en plena Segunda Guerra Mundial para levantar precisamente la moral de la mujeres trabajadoras de entonces. Unos cuentan que el artista realizó el póster basándose en la fotografía de una trabajadora de Michigan, y otros que se inspiró en la modelo Geraldine Doyle. Todo esto está muy bien; pero qué no hubiese dado el tal Howard por extasiarse contemplando sobre el escenario del Gran Teatro Falla la sublime imagen de Lorena Bustelo cantando con su embarazo a cuestas. Qué explosión de arte derrochando en un solo golpe de copla amor, pasión, feminismo, igualdad, sensibilidad, inconformismo, rebeldía, dulzura, garra, entrega, valentía, compromiso, insumisión y un sinfín de sentimientos encontrados que se desprendían como destellos de una bengala encendida del vientre desnudo de la comparsista encinta. Seguro que el diseñador gráfico americano hubiese cuajado el cartel de su vida. Pero esa sublime estampa, como digo, solo podía darse en Cádiz. En el Gran Teatro Falla, en ese concurso de coplas nuestro que nos sorprende cada año y este, a pesar de los pesares, no iba a ser menos. En él se están dando al 3x4 gaditano, lo que es un 4x4 p’al resto de los humanos, momentos extraordinarios. Aunque lo mejor de todo, repito, ha sido la imagen de Lorena Bustelo cantando con su embarazo a cuestas. Y para inmortalizar esta entrañable estampa podemos ver sobre su vientre un tatuaje realizado por la artista del maquillaje Sandra Ramos en donde puede leerse el nombre de Aarón, que por las circunstancias dadas me juego el Antifaz de Oro si no nace comparsista. Ah, se me olvidaba decir que el padre de Lorena y el abuelo de Aarón es José Luis Bustelo. Otro que tal anda.