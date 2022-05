Viva Santa María

Reconozco que soy de centro, de calles señoriales, nada de barrios, por favor. Pero hoy voy a lanzar una oda a Santa María (qué nombre más bonito) porque ha combatido al pie del cañón ante la barbarie carnavalera y su resistencia ha sido clave para que no se monte la carpa de Carnaval. Qué vecinos con tan buen gusto y paladar que han conseguido evitar la instalación de ese antro de inmoralidades donde los carnavaleros realizan actos tan impúdicos (me los han contado, eh) que abochornarían al más golfo de los mortales. Podremos ir a misa a Santo Domingo sin tener que escuchar de fondo esa música chunda, chunda, cateta y estridente, mientras el padre Saturio nos acaricia con su angelical voz de barítono que ríase usted de Zubiela (¿se dice así?). Dicho esto, también tengo que apuntar que al no tener un recinto cerrado donde meter a este ganado carnavalesco durante horas, vamos a tener el mal repartido por la ciudad y las inmoralidades van a verse en cualquier esquina. Cualquiera deja a esa gentuza sin fiesta por más calor que haga. Al menos en la carpa estarían controlados, pero ahora van a repartir su gracia (ninguna), su arte (cero) y sus orines (putrefactos) por donde les de la gana. Empezaba esta columna muy agradecida a Santa María (eso siempre) pero al final no sé si me voy a arrepentir. Pero mi agradecimiento más verdadero es para esas empresas que han visto el pliego de condiciones y han pensado: Ahí te quedas, Cádiz.