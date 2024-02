Cada vez tengo más claro que la porquería de fiesta esta de las carnestolendas no es sino un nido de psicópatas. Pero si ya hasta se disfrazan de Hannibal Lecter y se toman a chanza a descuartizadores. Yo no tengo un amigo embalao, oiga, el que se ha embalao es el junta letras de esta chirigota de Écija a la que deseo que arda en el infierno, pero en el de verdad en, no hablo de su pueblo un sábado de agosto al caer la tarde. Pandilla de psicópatas.

Apañados también los miarmas del Bizcocho. Vaya rachita que llevan. Ayer hasta se metieron con el cartel de la Semana Santa de Sevilla, madre y maestra. Es verdad que la obra de Salustiano se las trae. No me imagino yo a Nuestro Señor con esas pintas de pihippie de la Alameda de Hércules, pero si el Consejo de Hermandades lo ha dado por bueno… chitón.

El Carnaval está lleno de gente tóxica, de vampiros emocionales, gente que se mimetiza para acercarse a ti y jugar a la almagemelización sin ningún pudor y luego pegar la espantada. En el Carnaval no se conoce la fidelidad. Los componentes cambian de grupo como el que muda de nicky, algo que nunca ocurre en nuestras hermandades. Que alguna vez alguien ha echado una canita al aire, bah, tampoco es nada que no pueda arreglar una buena penitencia repleta de padresnuestros y avesmarías. Una desvergüenza más de los psicópatas estos que cantaron a las andanzas de un miembro de la Santa Madre Iglesia. El día que entre ellos empiecen a destapar los cuernos que hay en el Carnaval no van a tener boquetes donde esconderse.