Museo del Carnaval de Cádiz

A mí, qué quieren que les diga, la denominación Casa de… nunca me gustó, me suena a labor asistencial a los desfavorecidos (Casa del niño Jesús pobre, Casa de Socorro) aunque también existen, o existieron, otras “casas” históricas (Casa de la Contaduría) o culturales (Casa de las Artes) de sabor regional (Casa de Cantabria, de Galicia, Casa de Cádiz en Barcelona, en Madrid…,)

La Casa del Carnaval se instala en el Palacio de Recaño (en Cádiz la Torre Tavira) que acogió en 1812 al primer Alto Tribunal creado por las Cortes de Cádiz que hoy sería el Tribunal Supremo y ya en el siglo XX y durante muchos años fue un colegio de niñas.

Nada se ha inventado, ni es original. La denominación 'Casa de', ya estaba en el proyecto de la no extinta y aún vigente Fundación donde había dinero, entre otras cosas. Por cierto que se le ha cambiado el nombre dos veces: de Museo de Carnaval pasó a CICC que no es un número romano y que figura sobre la puerta de entrada. Son siglas que significan Centro de Interpretación del Carnaval de Cádiz. A lo mejor es subtítulo explicativo, pero innecesario.

Y de ahí se pasó, otra vez a cambiar de nombre, a Casa del Carnaval que se inaugurará en la primavera con lo que el alcalde, al igual que llevó el concurso a la primavera siguiendo su tendencia Carrancista, ahora lleva a abrir la Casa, en época electoral pero poco carnavalesca como es la primavera.

Bien, tiene derecho a meter la pata otra vez, sobre todo pretende que sea una experiencia individual de cada visitante, un “un punto de encuentro de aficionados, que para eso el Carnaval es como la casa de todos porque, explica, “habrá gente que vaya a la Casa a los espacios comunes ya sea la tienda o la cafetería, que será como un bache de Carnaval”

¡Alto ahí! el Kichi-style se pone de manifiesto cuando indica que quiere poner un 'bache', que es una tienda de vinos barata, de estética cutre lo cual contrasta con las declaraciones del concejal Cano que se desparramó con la ‘epidermis y la musculatura’ de la fiesta como referente internacional achacando a los ciudadanos la responsabilidad (¿cómorr?) de darle el (ojo al galicismo) élan vital. Más cursi imposible y todo ello en el contexto de un bache.

La concejala Cazalilla, por su parte, se deja caer con la ¿transgresión? que supone el logotipo y declara la casa como lugar para reposar, acoger, estudiar y resurgir. Vamos, lo más parecido a un geriátrico.

Para más inri tiene la intención de despertar la Fundación que creara Teófila, cuando durante 8 años de mandato no se han preocupado lo más mínimo de, por ejemplo, la documentación, que se supone custodiada en el ayuntamiento o los fondos, que se supone existentes en una entidad bancaria.

Cuando el nombre de Museo del Carnaval estaba aceptado y nunca el ayuntamiento o la ciudadanía se habían manifestado en contra ¿a santo de qué se cambia de un plumazo dicho nombre que, por cierto, excluye a este centro de la red de museos de Andalucía por lo que no se podrá solicitar subvención alguna? Sabido es que para dirigir un museo es requisito ser Licenciado (o Grado) y si el candidato in pectore de kichi no posee tal titulación, pues se cambia de objetivo y de Museo se pasa a Casa de…, bache incluido, y se salta así el requisito académico.

Será por las elecciones o por vaya usted a saber, pero por fin nuestro ayuntamiento se implica en la vivienda y va a inaugurar una casa. No es como para tirar cohetes una sola casa pero algo es algo. Así cuando se haga balance se podrá decir que hemos construido una casa, aunque sea la Casa del Carnaval