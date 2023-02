A Julio, in memoriam

Quienes me conocen saben que yo veo a un carnavalero de cerca y es como si al conde Drácula le enseñan un crucifijo o una ristra de ajos. Pero existen algunos de ellos, contados con los dedos de las manos, que aun perteneciendo a esta farándula, les he tenido yo cierta estima. Cierta, eh, tampoco sin alardes de efusividad. Uno de ellos es Julio Pardo, a quien siempre noté diferente al resto de artistas de pacotilla. Me parecía un hombre de orden y pío. Le recuerdo sentado en las sillas de la carrera oficial en Candelaria, purgando sus pecados después de haber participado un mes antes en la fiesta del demonio. Y es que a pesar de su participación más que activa en el mundillo del Carnaval, una persona que dedica también su tiempo libre a componer para la Esperanza de Triana merecía todos mis respetos. Qué maravilla verle a él y a su coro ante la Virgen morena en la Madrugá. Qué gozo escuchar sus marchas procesionales, hechas desde el corazón de un hombre que buscaba en la música cofrade su redención por componer cuplés. Hoy no es día de azotar a los carnavaleros, aunque sea uno de ellos quien se marche. Al cielo, por supuesto. Mientras que otros muchos compañeros del Carnaval ya tienen su sitio reservado en donde Satán se hace los chorizos a la llama. Hoy escucharé en San Francisco misa por su alma. Descanse en paz. El Señor sabrá perdonarle sus deslices carnavalescos.