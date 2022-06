Cuando una Infanta de España se arrancó en Cádiz por tanguillos

El gran Paco Alba escribió en una ocasión una cuarteta alusiva a la realeza. En las magníficas letras de su comparsa’ Los Hombres del Mar’ citó de pasada a los Reyes, sin concretar época, linaje o dinastía, a que en tiempos de carnavales algún que otro monarca se integró en comparsas de nobles o de cortesanos, tal vez para ocultar sus locuras o sus desmanes, tan propias de algunos personajes de sangre azul.

Dicho pasodoble, alusivo al despectivo tratamiento que en aquellas fechas (1965), tan ávidas de democracia, se le daba a comparsistas y chirigoteros, y a modo de referencia decía eso de “y sabrán que antiguamente/ en la historia se relata/ reyes que fueron al frente/ también de algunas comparsas”.

No hemos podido comprobar lo verídico de dicha afirmación, y que los eruditos nos perdonen, pero sí traemos a colación que hace una treintena de años una infanta de España, integrante de la entonces familia real, se puso flamenca y hasta se despeinó por tanguillos.

Fue en octubre de 1985, cuando por estos lares se hablaba insistentemente de la cercana conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América, y tanto políticos como instituciones se apresuraban a preparar los fastos del magno acontecimiento que se avecinaba. Ya se hablaba de una exposición universal, y como quiera que la efeméride estaba tan relacionada con el mar, el ya creado Patronato Provincial para la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento se apresuró, conjuntamente con la Federación Suratlántica de Vela, la Comisión Naval de Regatas y los Clubs Náuticos de la Bahía, a organizar la II Semana Naval de la Bahía de Cádiz.

El servicio de seguridad de la Infanta no veía con buenos ojos esa foto de Kiki y le exigió el carrete

Anunciada la competición, y concluidos los preparativos de organización y participación de quinientos regatistas, fue todo un espaldarazo el anuncio de que en la misma, y en la modalidad 470, competiría la infanta Cristina de Borbón y Grecia, que entonces contaba con veinte años de edad. Acababa de terminar sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, y por ende se había incorporado plenamente a los actos oficiales de la Familia Real. Como refrendo de dicha incorporación, acababa de recibir de su padre la banda de la Orden de Isabel la Católica.

Eso, lógicamente, supuso para autoridades y organización, un esfuerzo mayor en orden a la seguridad de la competición y de los actos festivos anexos a la misma.

Pese a la avería que sufrió el velero que la Infanta tripulaba con su compañera Victoria Fumado, se alzó con el liderazgo en la prueba y obtuvo el primer lugar de la misma.

Los actos festivos fueron numerosos, y tanto el Club Náutico de El Puerto de Santa María, como el de Cádiz, que por entonces presidía Rafael Cervera Alvarez-Ossorio, se afanaron en conseguir un alto nivel de organización y de lucidez a la hora de agasajar a los deportistas.

La Infanta, en los dos eventos festivos, se mostró cordial y cercana, y prefirió sentarse con su compañera de competición, rompiendo el protocolo previsto, y haciendo un poco caso omiso a las indicaciones de su servicio de seguridad.

Y a partir de ahí, vino lo anecdótico. En la cena de El Puerto ‘se puso flamenca’ y se arrancó por bulerías con el cuadro flamenco de Miguel Villar. Y en el Náutico de Cádiz, como muestra la foto de Kiki, se arrancó por tanguillos con la comparsa de Joaquín Quiñones y Pepe Martínez ‘Hombres azules’, sonoro cajonazo de ese año, y se dio sus pasitos, mientras la jaleaban sus componentes de la agrupación a las ordenes del veterano Manolo Moreno.

Pero esa segunda estampa tan folklórica no fue tan del agrado de sus cuidadores, porque quisieron ver en un grupo de árabes junto a la Infanta una burlesca estampa, que podía tener en ese preciso momento sus consecuencias. No olvidemos que estaba vigente el acuerdo de Pesca, firmado en 1983, y además unos meses antes se había promulgado la Ley de Extranjería de 1985, y la misma había causado recelo en el país vecino de Marruecos, al no haber tenido en cuenta a las miles de personas que habían nacido o vivido en Melilla.

Inmediatamente que termina la interpretación del tanguillo de ‘Los Anticuarios’ el equipo de seguridad se dirige al fotógrafo del Diario y le sugiere que esas escenas no pueden salir a la luz. Kiki, con su habitual habilidad acepta la sugerencia, y les aclara que tiene que desplazarse a su estudio para poder aperturar en la oscuridad el rollo de celuloide, momento que aprovecha para duplicar el mismo y salvar las imágenes captadas. Vuelve al evento y entrega, como había prometido, el rollo a los celosos guardaespaldas.

Y se logró salvar para siempre esa imagen, como mudo testimonio de una anécdota más, de las muchas que atesora el Carnaval gaditano. Y la foto, por su calidad y oportunidad, quedó reflejada en el libro de imágenes del Carnaval de Cádiz de Kiki.

Es verdad que, como muestra la imagen, la Infanta bailó con más voluntad que garbo, pero ahí quedo la anécdota que corrobora una vez mas la universalidad de nuestras coplas, que gustan lo mismo a nobles que a plebeyos.