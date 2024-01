Gran Poder

EL único que está haciendo algo contra esta fiesta de granujas es mi Juanmi Vega. Con dos cirios. Bien por el pregonero de la Semana Santa de Sevilla. El resto empieza a caer rendido ante el poder de Don Carnal. Cada vez hay más sevillanos que en vez de pasear por La Campana y Sierpes subiendo hasta desembocar en la plaza de San Francisco, imaginando el elegante avance de nuestras cofradías, pierde el tiempo escuchando a esta pandilla de tunantes. Pero si hasta vienen chirigotas de pueblos de la provincia hispalense que cosechan las risas de los fanáticos del paraíso. ‘Te como tu cara’, se llama una de ellas. Otra remeda el hundimiento del Titanic. Ya no hay nada sagrado. Ni la muerte. Venga humor negro, venga decir barbaridades para mayor regocijo de la prole de Lucifer.

Y es que el poder del Carnaval me asombra. Es verdad que, por lo que leo en las crónicas de este diario, eso que ellos llaman la calidad escasea cada vez más. Lo dicen como preocupados. Pero, almas mías, si se trata de eso, de que cada vez sea más ínfima. Lo que no me parece de recibo es que el Ayuntamiento gaste miles de euros en conciertos gratuitos. Además, parece que lo hace a mala idea y los sitúa en la plaza de San Antonio, cerca de mi santo hogar, lugar de recogimiento y oraciones para una mujer bendita y entrada en años como yo. Ya tiemblo sólo de pensar que al asomarme a la ventana de mi bajo tenga que ver la gurrina de algún gorrino carnavalero orinando y cantando eso de “y nos sentimos tan gaditanos que nos meamos por las esquinas”. ¡Qué bonito está eso! Así os entre a todos una infección en la uretra.