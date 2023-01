Diario del Carnaval... Instrucciones de uso

Poco más de seis meses después de que aquel cercano 3 de junio se celebrara la Gran Final del COAC 2022, hoy arranca una nueva edición. Podríamos decir que hemos vivido el periodo de entreguerras más corto de la historia, pero la cuestión es que toca volver a afilar las gargantas por Cádiz. El Carnaval vuelve a febrero, a la antesala de esa Cuaresma que le otorga sentido desde la Edad Media, cuando en esas carnestolendas se daba rienda suelta a las pasiones más ocultas. Porque de pasión, y de arrebatos, saben mucho los protagonistas de esta fiesta. Tanto que a veces olvidan que, como con cualquier expresión artística del mundo, todo depende del gusto de cada cual. Por eso, en este primer número de un Diario del Carnaval que en este 2023 cumple 30 años y que alcanzará su número 1.000 el próximo 1 de febrero (curiosamente el mismo día que vio la luz por primera vez en 1993), me gustaría dar algunas instrucciones de uso. Más que nada para evitar sofocones. Punto primero: el Diario ni da ni quita premios. Segundo: Si no me gusta una agrupación no quiere decir que haya dejado de tenerle cariño a su autor, director, componentes, etc, etc, etc, simplemente que este año en concreto no me llena como otro anterior sí lo hizo o viceversa. Tercero: El autor de las crónicas ofrece cada día su opinión, que ni siquiera tiene que coincidir con la del resto del equipo de este suplemento, pero es la suya, y es la persona más cualificada para desarrollar esa labor. Cuarto: En ningún caso desde estas páginas se busca hacer daño a nadie, pero tampoco podemos dejar de ejercer un trabajo por el que nos pagan. Y quinto: Nuestro único deseo es informar y entretener, realizando un esfuerzo agotador por un concurso que sentimos tan nuestro como cualquier participante. Así que... disfruten del camino en vez de pensar tanto en la meta.