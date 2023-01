Cincuenta años de una noche triste

Aunque mucho se ha comentado e incluso cantado acerca de lo que ocurrió hace ahora medio siglo en el Gran Teatro Falla, no quiero dejar escapar esta oportunidad para recordar aquella mítica final de 1973 en la que Antonio Martín lograba vencer al rey de la comparsa Paco Alba. Fue una noche triste, muy triste para Paco, no por el hecho de haber obtenido el segundo premio, sino por todo lo que aconteció en esa final en la que, una parte del público no solo no estuvo a la altura, sino que cometió una de las injusticias más grandes de la historia de este apasionado concurso.

Antoñito Martín, que contaba con 23 años y con dos primeros premios logrados en 1970 y 1972 con Los tarantos y Los aventureros respectivamente, consiguió aquella noche alzarse con el triunfo por primera vez compitiendo con él.

Sin duda, fueron dos grandes comparsas las que protagonizaron la pugna: 'Estampa Goyesca', de Paco Alba y 'Capricho Andaluz', de Antonio Martín. Las dos, merecedoras del mejor de los premios, por tanto, Antonio, no fue, en absoluto, un injusto ganador. De hecho, el joven autor lamentó profundamente la actitud del público hacia su admirado poeta con el que solo rivalizaba en el amor a su Caleta.

Todo lo que sobrevino tras aquel percance, provocó que Paco Alba abandonase para siempre la modalidad. Si bien el jurado de 1975 catalogó como comparsa a la chirigota 'Los Belloteros' al concederle el primer premio compartido con 'Los napolitanos', de Pedro Romero y Aurelio Real, Paco lo que había escrito era una chirigota y como tal hay que considerarla y renombrarla a pesar de aquella extraña decisión de los miembros del jurado.

Como reflexión final me gustaría afirmar que resulta del todo indiscutible que el estilo creado por Paco Alba no sólo no es anacrónico a día de hoy, sino que continúa siendo fuente de inspiración para muchos jóvenes autores que buscan esa exquisita sencillez para anteponerla a cualquier contemporaneidad de extravagancia musical.

¡¡Muchos aún nos seguimos preguntando que no habría sido capaz de crear 'El brujo' si hubiese tenido la oportunidad de escribir bajo el paraguas de la democracia y de las libertades que hoy disfrutamos!! ¡¡Pues imaginémonoslo!!