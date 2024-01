Censura en el Carnaval

La fiesta de Don Carnal está llena de contradicciones. Una que hace que casi humedezca la bajera de la risa es la denuncia anual por los intentos de censura entre unos y otros. Un huerfanito de gloria del coro de Julio Pardo acusa al arcarde chirigotero de socavar su libertad durante su mandato mientras pone vestido de limpio al presidente del Cádiz sólo porque es de Sevilla; el cuartetero okupa denuncia que no han echado en Onda Cádiz la parte en la que se meten con los del brazo en alto justo después de haber puesto de verde y oro al futbolista este portuense que tan bien me cae y que es un hombre de su casa; la comparsa esa que lleva más tiestos encima que el Troy se mete cobardemente con una comparsa femenina pero luego no sabe explicar nada; a Canal Sur la acusan de censurar repertorios cuando lo único malo que ha hecho la nuestra, y por lo que alguien debiera arder en el infierno, es dar pábulo y prestigiar esta fiesta, llamando incluso por su nombre de pila a estos bebecharcos que no merecen la más mínima atención... Es como si en las retransmisiones de Semana Santa Mayte Huguet tuteara a los maniguetas o si el señor Durio nos relatara vida y milagros de los hermanos de Cristo en sus benditos artículos dominicales. Un disparate. Aquí los únicos fascistas que quieren imponer sus ideas son estos calientahielos que se atacan entre ellos por dinero o cargan contra la prensa que no piropea sus aberrantes engendros musicales.