Ya está aquí el Carnaval

Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Ayy Santa Teresa, cómo te comprendo en estos aciagos días que me esperan. Pues llegó el Carnaval queridos míos. Esa fiesta del demonio que me amarga la existencia. No contentos con secuestrar el Gran Teatro Falla durante un mes ahora los gorgoritos los trasladan a la calle. Ríos de orines, pandillas de borrachuzos y puretas con sombreros de vaqueros llenando las calles de la cosmopolita Cádiz, la ciudad más americana de Europa. Qué triste por Dios. Mi único consuelo es que el Carnaval se muere. Eso estoy escuchando poniendo la oreja en las panaderías. Se muere, dicen. A ver si es verdad, imploro yo. Aunque también decía Antoñito Martín hace medio siglo que el tanguillo gaditano se está perdiendo y es una pena y ahí sigue, dando por... tango. He leído, tras el fallo de eso que llaman jurado oficial, que hasta algunas supuestas estrellas de la fiesta se quejan de que esto ya no es como era, que en Cádiz no hay ganas de Carnaval, que no se ven papelillos, ni adornos, ni luces ha puesto el arcarde chirigotero. Y piensan, los ilusos, que todo eso sucede por generación espontánea, como si una no llevara años y años, treinta ya, cayendo sobre las cabezas pecadoras como la gota malaya. Que digo yo que tendrá que servir de algo. El golpe de gracia llegará cuando una chirigota de Sevilla gane en el Falla. Entonces, una vez conquistada esta tierra de infieles, la madre y maestra arrasará con todo.