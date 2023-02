El Carnaval que no se ve

De un árbol, la raíz

De un hijo, el padre.

Y el corazón del teatro.

Y el alma de la calle.



Lo que no se ve, quienes construyen en silencio, cuidan sin ser llamados, y se convierten en el alma misma de las cosas.

Cómo explicar que sin cada uno de ellos, este engranaje perfecto, no sería. Que no se podrían poner en marcha los mecanismos más íntimos de todo lo que nos vivimos desde fuera.

Que sin la sonrisa amable del personal de limpieza, el saludo cariñoso de la seguridad en cada acceso, los técnicos, la tramoya o conserjería, sería imposible echar palante este mes de locura, que ojalá no se nos pasara tan rápido a quienes tenemos la suerte de formar parte de todo lo que ocurre en nuestro teatro.



Qué sería de los grupos sin ellos. Sin contar con sus atenciones constantes si ellos no estuvieran pendiente de los cuidados de los que ocuparán después muy merecidamente, las portadas de los diarios o las noticias de carnaval. Los que grabarán los pasodobles a tenor, los que serán aclamados por el gran público.

Desde niña me atrajo mirar más allá y la vida me regaló saber ver las bases fundamentales de un espectáculo. No sólo lo que iluminan los focos, sino a quienes sujetan el cañón de luz.



Y pocas veces son valorados. Por eso necesito imprimir sobre sus pasos, la importancia de los mismos, y darles la luz merecida.



Porque os aseguro que esas gargantas no lucirían igual si no estuviera la mano cuidadora de un postulante que ofrece el agua fresca que alivia, el abrazo, la complicidad. Que su lugar es especialmente difícil, porque estar en la sombra siempre lo es. Pero especialmente porque nos acostumbramos a las cosas y las dotamos de esa normalidad que mutila cualquier posibilidad de mirar esta función vital en el carnaval como algo extraordinario.



Cuando pienso en aquellos que vivieran en primera persona tantas cosas con sus grupos, los viajes, el tiempo fuera de casa, las ausencias, las derrotas, las victorias, los ensayos…, no puedo evitar sentir que en realidad también era una oportunidad para aquellos que no tenían talento musical, de vivirse lo mismo que la agrupación. Que generalmente eran buscavidas y que alguno incluso, llegó para transformar las cosas.



Como anécdota, en 'Arena y grava', llegaron a acompañar al grupo hasta tres postulantes: Rafalito, Don Pimpón y Juanillo. Y son indiscutibles El Pucherito y El Sopa, que no es que no supiera cantar, sino que olvidaba las letras, por eso se quedó en el lugar de postulante. Y para gloria de muchos, el gran Antonio Gómez Chicuelo.

Quien tuvo una mirada importante sobre lo tradicional y supo trasgredir y darle una vueltecita más a la venta y la atención de los aficionados a través de grupos legendarios de grandes autores y junto a algunos de los suyos.

Recientemente desaparecido, quien hiciera historia en este arte, quien no se conformó y quien a pesar de las dificultades, nunca vio un obstáculo cargar y dejarse el alma en repartir alegría, atesorando amistades por todo el país a través de su merchandising, sus comparsas y su sapiencia. Que lo mismo te ideaba una estrategia de venta, que te recomendaba el libro de tu vida. Y es que así era Chicuelo, sorpresivo e inmenso.