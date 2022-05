El Carnaval y la mujer

Relacionar el Carnaval con la mujer me resultaba tan necesario como aparentemente predecible. Quise darle una vuelta y tratar de encontrar la manera de expresar, que les hiciera identificarse, reflexionar, discrepar, o crecer de algún modo conmigo.

He observado comportamientos, actitudes, reacciones y siempre se da una línea común. Somos animales realmente básicos en cuanto a los miedos.

Y nosotras hemos tenido que protegernos y vencerlos desde hace demasiadas vidas. No hay cabida para el victimismo, me digo. Quiero dejar claro que no se trata de condescendencia. No consiste en una mirada triste ni valedora de ninguna concesión por parte de ningún colectivo. Detesto la discriminación positiva.

Se trata de ser. Quien cada una quiera. Sin el temor de ser juzgadas en femenino. Ni en masculino. Tampoco por hacer Carnaval.

Mi cabeza vuela y trata de calcular cuántos talentos se habrán perdido a lo largo del tiempo por el simple hecho de nacer mujer. Pero ya no. O no todos.

Ya somos capaces de verbalizar que somos igualmente válidas, conocedoras de nuestras posibilidades y que estamos dispuestas a luchar por nuestro lugar en el mundo.

Y es que es cierto, se han logrado dar muchos pasos, pero también existe un submundo que pareciera que se quedara atrás y que, lejos de ir hacia delante, involuciona.

Pero nosotras, no. Y tampoco somos nuestras peores enemigas. Podemos alzar la voz y mirar alrededor sintiendo el apoyo entre nosotras, que ahora lo llaman sororidad, y hasta la palabra es bonita.

Así que sí. Estamos dando pasos en firme. No tenemos miedo. Y si lo tenemos ya hace mucho que aprendimos a apretar los dientes y a seguir caminando haciendo cosas importantes con la certeza de que nadie mejor que nosotras para hablar de nosotras.

Y a nuestro lado, muchos compañeros aprendiendo de nuestra mano, siendo parte desde el respeto y la admiración. Y no se me ocurre una manera más natural de compartir el camino.

Gracias a todas las compañeras que se arriesgaron a ser juzgadas y antepusieron su pasión a las imposiciones sociales. Gracias porque ellas fueron las verdaderas referentes para las niñas y niños carnavaleros de aquel futuro, que ahora tenemos la suerte de disfrutar en nuestro presente.