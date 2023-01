30 años ya del camarero al que se le cortaba la mayonesa

Si como decía Bartolomé Llompart el carnaval es periodismo cantado, el Diario del Carnaval es un largo pasodoble escrito en tinta de imprenta y con varios primeros premios en su haber. 30 años cumple esta publicación efímera, que hasta en eso se parece a la fiesta de las coplas: consumo del año, sin grandes reservas; a la renovación constante por los temas del día a día; ingenio, doble sentido y su mijita de maldad. El Diario de Cádiz planta su Diario del Carnaval cada año por febrero y, como temporeros del periodismo de las coplas, levanta su rotativa de caña y pellejo cada domingo de piñata y a otra cosa. Esta publicación es ya más longeva que muchos periódicos nacionales y tiene diez trienios: hay diarios que duran un suspiro. Este va camino de eternizarse.

Imposible no escribir en mayúsculas el nombre de Emilio López, catedrático de las cosas de Cádiz, ahora con sede social en el Club Caleta de allá arriba, quien le imprimió sello de doble fino y señorial, siempre ojo avizor, largo como un viernes con levante y un oído privilegiado para escuchar a la calle. O el entusiasmo de Pérez Sauci y su invento del Jurado Diario, que más allá de la lógicas y legítimas controversias solo cabe calificarse como un éxito periodístico. Me malicio que el Jurado Diario no ha influido tanto en la concesión de premios. Es un súperpoder que se le atribuye, pero posiblemente tiene más capacidad de influir en la opinión de los carnavaleros que en la del jurado.

De aquellos años fundacionales, cómo no recordar al camarero del bache de la calle La Rosa de Pepe Monforte al que se le cortaba la mayonesa porque lloraba escuchando la comparsa de Antonio Martín. Monforte trufó este Diario de lo mejor de una pluma fina filipina de la parte de La Viña, sarcástica y con una imaginación desbordante e inagotable. Cada día contaba una epopeya imposible, muy al estilo de Don Romualdo. Un ejemplo del mejor periodismo local. ¿Qué comerá ese muchacho? Espléndidos los fotomontajes, polémica Doña Cuaresma, una quintacolumnista infiltrada con mala baba; magníficos ecos de sociedad carnavalesca, profundo catálogo de nombres propios de la fiesta grande de Cádiz. Con los años llegaron otros muchos compañeros que han ido sumando talento, esfuerzo y éxitos. La lista de nombres sería interminable, pero perfectamente representada por los periodistas que hoy sacan a la calle este heraldo del Carnaval.

Durante tantos años ha habido mucha gente enfadada con el Diario del Carnaval. Cada uno tiene sus motivos y sus razones. Pero un medio exclusivamente dedicado al Carnaval no puede más que adaptarse al lenguaje de la ironía y el doble sentido. Y, con el mismo derecho que los más circunspectos columnistas de la nación, los políticos, los hacedores de alineaciones desde la grada o las comparsistas, ejercer su derecho a la crítica y la opinión. Es muy sano admitir las críticas, al menos con el mismo entusiasmo con que se dirigen a otros. Pero, durante estos treinta años, este medio ha sido, sobre todo, sensible con quienes hacen la fiesta. Los ha entrevistado uno a uno, ha contado sus habilidades, sus ensayos, ha narrado cómo funciona la carpintería interna de una agrupación, les ha dado voz con sus opiniones y ha publicado con holgura las noticias de este mundo tan nuestro, especial y único.

Parafraseando lo que decía Valdano -¿o fue Arrigo Sacchi?- sobre el fútbol: el carnaval es la más importante de las cosas que no tienen importancia. Y El Diario del Carnaval lo ha entendido perfectamente. Le ha dedicado esfuerzo, talento y constancia. Enhorabuena por hacer algo grande con la información de esta fiesta que, sin ser lo más importante, a los gaditanos nos lo parece.