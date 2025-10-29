El número de agrupaciones del Concurso del Carnaval de Cádiz baja a 182

Una nueva baja antes del sorteo del orden de actuación, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre en el Palacio de Congresos, ha dejado en 182 el número total de agrupaciones que de momento actuarán en el Gran Teatro Falla en el COAC 2026. Se trata de un grupo de la cantera que en estos días ha formalizado su baja.

El conjunto en cuestión es el coro juvenil 'Guachisnai', procedente de Chiclana. Así, concursarán 126 agrupaciones de adultos: 18 coros, 54 comparsas, 47 chirigotas y siete cuartetos. En infantiles serán 38: un coro, 10 comparsas, 15 chirigotas y 12 cuartetos. Y los 19 grupos de juveniles se reparten en un coro, seis comparsas, siete chirigotas y cinco cuartetos.

El COAC 2026 comenzará, con la fase clasificatoria de adultos, el 11 de enero y la misma se extenderá hasta el 27 del mismo mes. La fase de cuartos de final se desarrollará entre el 30 de enero y el 5 de febrero, mientras que las semifinales tendrán lugar del 8 al 11 de febrero y la Gran Final el 13 de febrero.

Igualmente, las semifinales en la categoría de infantiles serán los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, y 1 de febrero, las semifinales juveniles se programan para el 28 y 29 de enero. Las finales de infantiles y juveniles serán los días 7 y 6 de febrero, respectivamente.