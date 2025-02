Nombres para llorar

No aprendo. Mi ingenuidad no tiene límites. Todos los años me dejo engatusar por nombres de agrupaciones que, a priori, me dan que pensar que estos atorrantes del Carnaval han visto la luz y se han decidido por hacer agrupaciones de orden y buenas costumbres. Así, creía que ‘Bendita tú eres’ iba a ser una representación de la Virgen, pero los comparsistas representaban a Andalucía. Una gracia, vamos. Con ‘Que sea lo que Dios quiera’ pensé que al fin unos chirigoteros se habían encomendado al Altísimo, pero se me vistieron de ¡curas!. Para ridiculizarlos, claro, con el chavalito de Rota, el pregonero (que sale en una banda de Semana Santa, será para disimular), a la cabeza. Hereje impío. Y suplantador, que el Antoñito Molina verdadero es el que cantaba esa maravilla de ‘El Cristo de los faroles’. Después de estas decepciones llegaba una chirigota llamada ‘Los hermanos del Buen Fin’. Yo me imaginaba a una buena sección de penitentes de la Virgen de la cofradía de la Sentencia, pero el tal Bizcocho se coló con una secta. Desde luego, eso son los carnavaleros: unos embaucadores. Con la comparsa ‘Carmen’ me hice ilusiones creyendo que vería a mi Virgen Coronada de la Alameda, pero no fue así. Estos de ‘El hum’ han sacado ‘hum’ adefesio. ¿Y ‘Los que tocan el cielo’? ¿De santos mártires? Nooo, de azafatos de vuelo, qué ángel. Me quedaba ‘Al cielo con él’ y me dije “hombre, por fin un homenaje a esos grandez capataces como el Rubio del Aceite o El Pájaro”. Y aparecen 15 individuos metidos en un ascensor. Ahí los dejaba yo diez años, por graciosos.