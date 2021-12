La música del ‘Noly’ no sonará en el Carnaval de Cádiz 2022

Uno de los magos del 3x4 no hará sonar sus melodías en el Falla en 2022. Manuel Sánchez Alba 'El Noly' dejará huérfanos de sus pasodobles a los aficionados que cada año los esperan para paladearlos y sentir en la piel el pellizco de Cádiz y el sabor del Carnaval más auténtico. El autor ha decidido no participar “principalmente por problemas de salud”. Está pendiente de una operación después de febrero que le impedirá, por la rehabilitación, acudir a los ensayos en marzo y abril. “No me puedo comprometer, esa es la realidad”, apunta.

'Noly' ya ha comunicado a su chirigota que su música no formará parte de su repertorio. Tampoco estará en comparsas, ya que el grupo al que ha prestado sus creaciones, el dirigido por Ángel Subiela y escrito por Miguel Ángel García Argüez ‘Chapa’, decidió romper el ciclo iniciado en el año 2016 con ‘Los doce’ y finiquitado en 2020 con ‘Los listos’, con grandes comparsas en medio como ‘Los equilibristas’, ‘Los prisioneros’ y ‘Los luceros’. “Ha sido una pena porque es un sitio en el que estaba muy a gusto y donde me han tratado muy bien, pero así son las cosas del Carnaval. Es lastimoso, pero la comparsa se ha roto y punto. Para todos ellos solo tengo palabras de agradecimiento”, explica el coplero.

Y decir no a la chirigota le ha costado “mucho”. Aunque se anunció su presencia en el proyecto, ‘El triángulo de las verduras’, el pasado mes de junio, finalmente ha decidido apartarse. Su última música para chirigotas es, por tanto, la que hizo a este grupo en 2020 para ‘Noche en el museo’.

En el último Carnaval, 2020, hizo la música para ‘Los listos’ y ‘Noche en el museo’

A pesar de tener ofertas y de los rumores en las redes que le vinculaban a distintos grupos, 'El Noly' ha sido tajante en su decisión. “La salud no me acompaña. No me encuentro con ganas y las pocas ganas que tenía me las ha quitado el cambio de fechas del Concurso y el Carnaval”, reconoce. Sánchez Alba, febrero puro, del papelillo, se muestra “totalmente en desacuerdo con el Carnaval en junio”. Él, que dio sus primeros pasos después del Concurso, con solo 12 años, en la comparsa que su hermano Joaquín hizo en 1977, ‘Bienvenido febrero’, precisamente una reivindicación del mes natural del Carnaval una vez superada la dictadura.

"Hoy en día los autores somos los que menos opinión tenemos, pues mandan más los grupos y los directores”.

Añade que “aunque hubiese estado bien de salud, me lo habría pensado, aunque hoy en día los autores somos los que menos opinión tenemos, pues mandan más los grupos y los directores”. Y no olvida agradecer la labor de cuantos autores, directores y componentes han participado en sus agrupaciones.

No sonarán nuevas creaciones del coplero, aunque sus pasodobles de siempre tendrán su hueco en cualquier cita carnavalesca o reunión de amigos.