Así se monta una agrupación del COAC 2025 en el escenario del Teatro Falla de Cádiz

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz es un hecho extraordinario, y no sólo por lo que cada noche a lo largo de un mes ocurre sobre las tablas del escenario de un coliseo municipal que se abre a que la ciudadanía cante sus verdades; también, por lo que ocurre cuando el telón todavía no se ha alzado y las formaciones aún no han desgranado sus repertorios.

Así, para sacar a la luz "lo que el ojo no ve", desde la cuenta oficial del Ayuntamiento de Cádiz se ha querido poner en valor el trabajo tras la escena con un vídeo a cámara rápida en el que se puede observar cómo se monta el atrezzo y escenografía de una agrupación participante en el certamen de este 2025.

En este caso, la grabación centra su mirada en la puesta en escena de la chirigota 'Los cagones', realizada por Imaginarte Creaciones. Así, se puede observar como en el lapso de tiempo que va de una agrupación a otra, los trabajadores deben poner en pie todos los accesorios y elementos que rodean la actuación de los carnavaleros.

Este es sólo un ejemplo de una labor que se repite hasta en siete u ocho ocasiones por función durante estos cuartos de final; mientras que en la preliminar, el número de grupos requería un montaje y desmontaje de seis o siete agrupaciones por sesión.