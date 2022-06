El mítico Tropicana traslada sus sones caribeños al Carnaval

El espectáculo del mítico Tropicana que representa el coro ‘Químbara’ tenía este miércoles una cubana menos. Y aunque hasta en su pasacalles entonaran el eterno no hay que llorar, que la la vida es un Carnaval y las penas se van cantando, era indudable que la ausencia tras el accidente de tráfico de Miriam Ballesteros se notaba. “Es una persona muy querida por el grupo, como lo somos todos, estamos muy unidos y qué duda cabe que es triste que no pueda estar con nosotros esta tarde. Pero, el coro está mentalizado en que debe trasmitir su alegría, no queda otra, no podemos hacer otra cosa además por duro que sea para todos”. Quien así habla es Luis Rivero, uno de los autores de este coro al que ha llevado en varias ocasiones a lo más alto del podium ya perfectamente caracterizado. Junto a él, algunos componentes todavía se maquillaban en el Real Club de Tenis de Cádiz. Justo en frente, el perfil más cubano de la ciudad emparentada con La Habana por muchos más motivos que una copla y un compás. Y mientras el tiempo pasa estos gaditanos van tomando el color café con leche de los caribeños.

Laura Rivero, hermana de Luis, es quien se encarga de todo el apartado logístico en cuanto a organización de tipos, maquillajes y atrezo. “Evidentemente hay personas en las que va delegando, como por ejemplo en el diseño de los tipos de Maura y Revuelta, que tiene el taller en Cánovas del Castillo. Nuestra tesorera Elena, que es maquilladora, es la responsable de esta tarea con un grupo de colaboradoras de la escuela de maquillaje que tenemos en la ciudad, más componentes del coro que también echan un cable grande. En cuanto al decorado mi hermana con Juandi se encarga también de la puesta en escena que llevamos y a partir de ahí yo me ocupo de lo que es la afinación y el repertorio junto a Juanma Moreno, el otro autor”.

En el Club de Tenis peloteaban varios socios que, a buen seguro, sudan menos en un partido a dos sets que estos coristas durante su movida actuación. Luis Rivero explica que verdaderamente es complicado afinar el coro y a la vez la coreografía. “Nosotros, dependiendo de la idea, se complica más o menos la coreografía. Esta era una idea que se iba a complicar, porque no podemos pretender, llevando la línea que tenemos, sacar un coro dedicado a la música cubana sin meterle salsa. Pensamos que con la época primaveral, casi veraniega, y todo lo que hemos pasado, era buen momento para transmitirle esa alegría al repertorio, ese no pensar en mensajes profundos y filosóficos sino en disfrutar esta oportunidad que nos ha dado la vida. Y es lo que hemos hecho en este ‘Químbara’”.

Por último, explicó que él no entra en ningún debate en las redes sobre el coro pero este año sí que le han molestado algunos mensajes a raíz de una denuncia de Carnaval Feminista que “adjudicaban una intencionalidad que yo creo que era injusta. Pero en el momento en que vi que estaba debatiendo con cuentas que no sabía quien tenía detrás paré”.

Tras varias horas de maquillaje y caracterización, el coro más sabrosón de este Carnaval emprendió el camino hacia el Falla por la calle Sacramento, llegando a la plaza Fragela con esos sones cubanos que contagian las ganas de vivir.