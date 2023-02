“No metería más de ocho grupos en sesiones de cuartos o semis”

–Preliminares abiertas y en el Gran Teatro Falla o qué propondría para esta primera fase del Concurso? (Fuera del Falla, a puerta cerrada, selección previa de grupos...).

–Mientras que el número de agrupaciones sea similar al de estos años lo dejaría así. No estoy notando un incremento sucesivo. Yo dejaba preliminar en el Falla y a lo que igual convendría darle una pensada es al tiempo tan largo que transcurres desde que cantas de los primeros días en preliminar a cuando lo haces en cuartos. Casi te permite hacer una agrupación nueva. Intentaría buscar una fórmula a eso. La que canta la primera no afrona el Concurso como la última.

–¿Le gusta la fase de cuartos o la eliminaría en favor de una doble vuelta de semifinal?

–Quizá sería bueno hacer sólo tres pases, como en mayo, pero obligando a cantar alguna pieza más, no sé, tres pasodobles y tres cuplés, por ejemplo. Aunque entonces las funciones durarían más. En fin, no sé, es complicado. Si fuera fácil ya se habría dado. La fórmula va camino de ser la correcta, pero hay que afinar los matices.

–¿Rebajaría el número de agrupaciones que acceden a esa fase de cuartos?

–Es que eso no se sabe. Clasificas en función a lo que has escuchado, pero igual pinchan luego. Si son seis días de cuartos, que es una buena cifra, no metería más de ocho por día. Tendría cuidado con los porcentajes de calificación. Que el número de grupos que se clasifiquen se establezca a posteriori de saber las que se han apuntado. Lo otro es un absurdo. Que hubiera una horquilla para dar opción al jurado a no tener que rellenar el número, eso sí.

–¿Qué haría para limitar la duración de las sesiones, empezarlas antes o introduciría sesiones de tarde?

–Es que ya plantar una agrupación en el teatro se va a 50 minutos, con lo cual, por mucho que quieras poner funciones a las cinco de la tarde ¿cuántas tendrían tiempo a actuar? Estamos en las mismas. Para que canten cuatro ya te obliga a empezar las de noche a las diez. Es lo comido por lo servido. Quizá sí se podría plantear adelantar algo el inicio. Es que el tiempo de montaje es de 20 minutos, y 30 para cantar. Sumándolo a la entrada y salida nos ponemos en una hora.

–¿Sería más duro con los tiempos de montaje y desmontaje de las agrupaciones?

–Eso tiene unos claros damnificados, que son los artesanos. Igual de cara al espectador es más dinámico, pero hay muchas empresas que están funcionando bien. Aquí siempre sale alguien perdiendo. Si me dijeran forillo negro y palante pues nada, ya me buscaría la forma para hacer un repertorio acorde.

–¿Le convence la actuación de los premios de la cantera en adultos?

–A mí me gusta que la cantera sea visible en el Concurso de adultos, pero tampoco quiero que sirva de obstáculo. A ver si me explico. Mientras que la convivencia sea la adecuada estoy de acuerdo. Pero si van a cantar diez grupos y encima le metes uno más de la cantera, incluso como pasa en la Final, que todos los años meten un preámbulo, lo que hay que plantearse si eso aporta o si es necesario. Porque lo que parece que es bueno por darle visibilidad se le vuelve en contra porque crea rechazo en otra gente, que se pregunta por qué cantan los niños si ya tienen su Concurso. Los chavales no tienen culpa, desde luego, pero igual la idea no era esa.

–¿Cambiaría el modelo del Concurso de la cantera a uno más alejado del espejo del de adultos? ¿Le va el modelo competitivo para los niños?

–El tema competitivo donde puede ser más chocante es en los infantiles, porque en juveniles que haya cierta competitividad no es malo, pasa en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, el espíritu como se entregan los premios de infantiles, con todos untos, es de los momentos más emotivos del Concurso. Se lleva todo con un espíritu envidiable, o al menos eso es lo que se ve desde fuera.

–¿Está de acuerdo con el número de agrupaciones que pasan a la semifinal?

–Es que cuando te dicen que tienes que pasar a un número... El jurado es el que tiene que tener un pensamiento común, no por quedar bien voy a pasar más. Debería haber un número fijo. Igual, como he dicho antes, ocho o nueve grupos por sesión como máximo. Me chirrían cosas, por ejemplo el número impar de coros. Es que creo que se han respetado los números que pasaban con cuatro semifinales y ahora sólo hay tres. Por eso están acabando a las tantas.

–¿Gran Final de 3 ó 4 agrupaciones por modalidad?

–Yo prefiero de cuatro. Lo que no entiendo es que si no hay descansos durante las sesiones por qué en la final hay tres, cuando igual es la sesión que haya que agilizar más. Que me lo expliquen.