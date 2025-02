El meteorito

La NASA anda revolucionada con el descubrimiento de un meteorito al que han bautizado 2024 YR4. Dicen los científicos de la agencia espacial que hay un 2,3% de colisión con nuestro planeta en 2032. Mi sobrino Anselmo me llegó ayer con un cuaderno Enri lleno de garabatos y me explicó (lo que hace el aburrimiento) que se había dedicado a filosofar durante la siesta y le habían surgido más dudas que a Sócrates, el de solo sé que no sé nada, de cara al incierto futuro planetario y el presumible castañazo que dejará en moco de pavo el que acabó con los dinosaurios. Muy serio me enseñó su retahíla y no pude por menos que llevarme las manos a la cabeza. Si esto es lo que a ti te preocupa del futuro Anselmito, apaga cuando salgas, le dije. Porque, entre otras dudas existenciales, había interrogantes como las siguientes:¿Logrará Procopio meterse en una final del Concurso este de monicacos? ¿Se le habrá quitado la jaqueca a Martínez Ares? ¿Habrá adelgazado el Waxi? ¿Llegarán a organizar un Concurso exclusivamente para agrupaciones del Lacio? ¿Habrán devuelto la manteca de los pibes de la cantera los que han trincado por la cara? ¿Seguirá saliendo en la cabalgata el muñeco de Doraemon? ¿Se habrá aprendido el Cascana alguna letra de su chirigota? ¿Habrá algún coro capaz de cantar sin contrabajo y formado con cuerdas de tenores, segundas y bajos? ¿Seguirá Bienvenido cantando en el Pay-Pay?, y la más importante:¿Habrá dejado de ganar el Bizcocho algún año el Premio Solera a la Agrupación Más Popular?